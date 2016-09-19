19 Eylül 2016 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Göztepe'de bu dört futbolcu son maçlarda hep sahadaydı

    TFF 1'inci Lig'de Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek 7 puana yükselen Göztepe'de geride kalan 4 haftada sadece 4 futbolcu tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Teknik Direktör Okan Buruk, kalede Günay Güvenç, stoperde Leo Schwechlen, sol bekte Mehmet Erdem ve orta sahada kaptan Gosso'dan hiç vazgeçmedi

    19 Eylül 2016 Pazartesi 13:22
    Göztepe'de bu dört futbolcu son maçlarda hep sahadaydı
    Gaziantepspor Büyükşehir Belediyespor, Altınordu, Balıkesirspor ve Şanlıurfaspor karşılaşmalarında 90'ar dakika sahada kalan 4 ismin ardından Gökhan Karadeniz istikrarlı gidişiyle dikkat çekti. İlk 3 haftadaki maçların tümünde sahada kalan tecrübeli futbolcu, geçen haftaki Şanlıurfaspor karşılaşmasında son 10 dakikada oyundan alındı. Rakip ağları 1 kez sarsan Gökhan da toplam 350 dakika sarı kırmızılı formayı terletti. Gökhan'ı 343 dakika oynayan Prince Segbefia takip etti.

    Şu ana kadar kadroda yer alan 29 futbolcudan 18'ine görev veren Okan Buruk, Gençer'i 317, Halil'i 282, Fuchs'u 265, Kone'yi 243, Tayfur'u 227, Jahovic'i 175, Umut'u 146, Tanju'yu 90, Emre Can'ı 44, Lokman ve Doğa'yı 19, Emre Aygün'ü ise 12 dakika sahada tuttu. Genç teknik adam geçen sezonun en fazla forma giyen isimlerinden Hakan Barış ve Leroy George ile altyapıdan yetişen genç kaleci Göktuğ'a ise henüz şans vermedi. Göztepe'nin altyapı patentli oyuncuları İsmail Can, Fatih Kurucuk, Salim İyik, Metin Acet ve Mahmut Nigiz'in yanı sıra yeni transferler kaleci Yavuz, Burak Çolak ile Soner Dikmen de siftah yapamayan futbolcular arasına girdi. Geride bıraktığımız 4 haftada rakip ağları 7 kez sarsan sarı kırmızılılarda Umut 2, Jahovic, Lokman, Gökhan, Halil ve Segbefi da 1'er kez gol sevinci yaşadı.

    FORMAYI ADALETLİ DAĞITIYORUM

    Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk geniş bir kadroya sahip olduğu için kendini şanslı hissettiğini söyledi. Şampiyonluk yolunda uzun bir maratonda mücadele edeceklerini dile getiren Buruk, "Şu ana kadar kime görev verdiysem yüzümü kara çıkarmadı. Bu takımdaki tüm futbolcularımız çok değerli. Formayı verirken çok adaletli davranıyorum. Kimsenin hakkını yemek istemem. Yeri geldiğinde herkes bu takım için katkı koyacak. Ayrıca Türkiye Kupası'nda da maçlarımız var. Kupayı kesinlikle ikinci plana atamayız. Bizim gibi bir kuübün her kulvarda iddialı olma durumu var. Takımdaki herkes kendini hazır tutacak" diye konuştu.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: TFF, 1inci, Ligde, Şanlıurfasporu, 2-0

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Zafer YAPICI Zafer YAPICI Liyakat
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Gaziler Günü zil çalıyor...
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Ziraat Bankası afet için borç erteliyor
  • Arif Ali CANGI Arif Ali CANGI Bugün Cerattepe'nin davası var
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz