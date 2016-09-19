FORMAYI ADALETLİ DAĞITIYORUM

Haber Kaynağı: DHA

Gaziantepspor Büyükşehir Belediyespor, Altınordu, Balıkesirspor ve Şanlıurfaspor karşılaşmalarında 90'ar dakika sahada kalan 4 ismin ardından Gökhan Karadeniz istikrarlı gidişiyle dikkat çekti. İlk 3 haftadaki maçların tümünde sahada kalan tecrübeli futbolcu, geçen haftaki Şanlıurfaspor karşılaşmasında son 10 dakikada oyundan alındı. Rakip ağları 1 kez sarsan Gökhan da toplam 350 dakika sarı kırmızılı formayı terletti. Gökhan'ı 343 dakika oynayan Prince Segbefia takip etti.Şu ana kadar kadroda yer alan 29 futbolcudan 18'ine görev veren Okan Buruk, Gençer'i 317, Halil'i 282, Fuchs'u 265, Kone'yi 243, Tayfur'u 227, Jahovic'i 175, Umut'u 146, Tanju'yu 90, Emre Can'ı 44, Lokman ve Doğa'yı 19, Emre Aygün'ü ise 12 dakika sahada tuttu. Genç teknik adam geçen sezonun en fazla forma giyen isimlerinden Hakan Barış ve Leroy George ile altyapıdan yetişen genç kaleci Göktuğ'a ise henüz şans vermedi. Göztepe'nin altyapı patentli oyuncuları İsmail Can, Fatih Kurucuk, Salim İyik, Metin Acet ve Mahmut Nigiz'in yanı sıra yeni transferler kaleci Yavuz, Burak Çolak ile Soner Dikmen de siftah yapamayan futbolcular arasına girdi. Geride bıraktığımız 4 haftada rakip ağları 7 kez sarsan sarı kırmızılılarda Umut 2, Jahovic, Lokman, Gökhan, Halil ve Segbefi da 1'er kez gol sevinci yaşadı.Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk geniş bir kadroya sahip olduğu için kendini şanslı hissettiğini söyledi. Şampiyonluk yolunda uzun bir maratonda mücadele edeceklerini dile getiren Buruk, "Şu ana kadar kime görev verdiysem yüzümü kara çıkarmadı. Bu takımdaki tüm futbolcularımız çok değerli. Formayı verirken çok adaletli davranıyorum. Kimsenin hakkını yemek istemem. Yeri geldiğinde herkes bu takım için katkı koyacak. Ayrıca Türkiye Kupası'nda da maçlarımız var. Kupayı kesinlikle ikinci plana atamayız. Bizim gibi bir kuübün her kulvarda iddialı olma durumu var. Takımdaki herkes kendini hazır tutacak" diye konuştu.