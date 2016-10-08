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    • Göztepe'de Emre Can'ın sakatlığı bitmiyor

    TFF 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği genç stoper Emre Can sakatlığı nedeniyle, formaya hasret kaldı

    08 Ekim 2016 Cumartesi 13:46
    Göztepe'de Emre Can'ın sakatlığı bitmiyor
    Ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında sağ dizinden sakatlanan ve 44'üncü dakikada oyundan alınan 22 yaşındaki futbolcu, 7 haftadır sahalara dönemedi. Dizindeki ödemi bir türlü iyileşmeyen Emre Can'ın milli maç arasında tedavilerinin hızlandırıldığı ancak oyuncunun en az 2 hafta daha takımdan uzak kalacağı belirtildi.

    Göztepe'de idmanda sağ bileğinden sakatlanan genç orta saha oyuncusu Salim de yaklaşık 1 aydır forma giyemiyor. Salim'in de henüz tam olarak iyileşmediği öğrenilirken, belinden sakatlanarak Manisaspor ve Elazığspor maçlarında takım arkadaşlarını yalnız bırakan sol bek Mehmet Erdem'in ise gelecek hafta deplasmanda oynanacak Ümraniyespor maçıyla sahalara döneceği ifade edildi.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: TFF, 1inci, Lig, Ekiplerinden, Göztepenin

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