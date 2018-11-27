Göztepe’de hesap tutmadı: 0-2

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe, mutlak galibiyet parolasıyla sahasında konuk ettiği lider Başakşehir karşısında istediği sonucu alamadı: 0-2

Erkan Kart- Maçın 9. Dakikasında Visca'nın penaltısıyla 1-0 geriye düşen Göztepe, 73'te Bajic'in golüne de engel olamayınca sahadan puansız ayrıldı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 30'a çıkarıp en yakın takipcisi Kasımpaşa’nın 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Önceki hafta Erzurumspor'a deplasmanda kaybeden sarı kırmızılılar ise Başakşehir karşısında da puan çıkaramayınca Ligde 13. Hafta sonunda topladığı 18 puanla 10. sırada yer aldı.

Maç dakikaları:

2. Dakikada Bajic’in ara pasıyla Göztepe ceza sahası içinde topla buluşan Visca’nın yaptığı sert vuruşta Göztepe kalecisi Beto meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

6. Dakikada Bajic, Titi’nin müdahalesi sonucunda ceza sahası içinde yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Bülent Yıldırım, Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen talimat sonucu pozisyonu izledi ve yaklaşık pozisyondan 2 dakika sonra Başakşehir lehine penaltı noktasını gösterdi.

9. Dakikada topun başına geçen Visca, penaltı atışını gole çevirerek takımını öne geçirdi: 0-1.

36. Dakikada Mossoro’nun pasıyla topla buluşan Bajic, Titi’yi geçip Beto’yla karşı karşıya kaldı. Bajic’in sert şutunda Beto gole izin vermedi.

43. Dakikada Berkan’ın kullandığı serbest vuruşta topu önünde bulup bekletmeden vuran Castro’nun şutunda top auta gitti.

44. Dakikada çalımlarla Başakşehir ceza sahasına sokulan Yasin sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert topu kornere çeldi.

54. Dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında Visca ceza yayı üzerinden şutunu çekti, top yandan auta çıktı.

59. Dakikada Gökhan'ın ara pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Visca'nın şutunda kaleci Beto mutlak pozisyonu çıkardı.

73. Dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Seri çalımlarla ceza sahasına sol çaprazdan giren Mossoro arka direğe ortaladı. Bajic bomboş durumda meşin yuvarlağı Göztepe ağlarına gönderdi: 0-2.

77. Dakikada ceza sahası dışından Yasin şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Mert'in kontrolünde dışarı çıktı.

83. Dakikada Ngando yaklaşık 25 metreden kaleyi yokladı, top farklı bir şekilde oyun alanını terk etti. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, sahadan konuk ekip Başakşehir 3 puan ile ayrılan taraf oldu.

STAT: Bornova

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Mustafa Sönmez (xx), Mehmet Kısal (xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Gassama (xx) (Dk. 81 Tayfur), Titi (x), Reis (xx), Berkan (x), Alpaslan (x) (Dk. 77 Cikalleshi x), Borges (x) (Dk. 58 Ngando x), Castro (xx), Halil (xx), Yasin (xx), Jarome (x)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xxx) - Caiçara (xx), Costa (xxx), Epureanu (xx), Clichy (xx), Gökhan (xx), İrfan (xx) (Dk. 65 Emre xx) , Mossoro (xxx) (Dk. 76 Kerim Frei x), Visca (xxx), Napoleoni (xx), Bajic (xxx) (Dk. 84 Adebayor)

GOLLER: Dk. 9 (P) Visca, Dk. 73 Bajic (Başakşehir)

SARI KARTLAR: Titi, Berkan, Gassama, Tayfur (Göztepe) - İrfan, Epureanu, Costa (Başakşehir)