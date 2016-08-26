DERBİLERİN BİLETLERİ SATIŞTA



Haber Kaynağı: DHA

Önceki sezon devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan alınan ve 2017'ye kadar sözleşmesi bulunan Cemil'in yönetimle görüşerek, "Takımda 6 stoper var. Oynayabileceğim bir kulübe gitmek istiyorum. Bonservisimde kolaylık sağlayın" dediği, Başkan Mehmet Sepil'in de tecrübeli savunma oyuncusuna kolaylık sağlama sözü verdiği öğrenildi.Bu arada yönetimin altyapıdan yetişen genç stoper Fatih Kuruçuk'u kiralamak istediği belirtildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un gelecek vaadettiğini söylediği 18 yaşındaki stopere 2'nci Lig takımlarından teklifler geldiği kaydedildi. Defansın ortasında yoğunluk olduğunu belirten Okan Buruk, "Bu mevkide yeterli futbolcumuz var. Mutlaka aramızdan ayrılanlar olacak" diye konuştu.Öte yandan golcü arayışını sürdüren yönetimin uzun süredir peşinde olduğu Adis Jahovic'in menajeriyle birlikte iki gün önce İzmir'e geldiği öğrenildi. Makedon santrfor ve menajerini Çeşme'de konuk eden yönetim Rus kulübü Samara ile bonservis pazarlığını sürdürdüğü, anlaşma sağlanması halinde Jahovic'in sözleşme imzalayacağı kaydedildi.GÖZTEPE ile Altınordu arasında pazar günü oynanacak derbinin biletlerini satışa çıktı. Atatürk Stadı'ndaki müsabakada kapalı ve açık tribün biletlerinin 25 TL olduğu açıklandı. Tribünlerin yarı yarıya paylaşılacağı derbide ev sahibi Göztepe'nin taraftarı kapalı tribünde, konuk Altınordu'nun seyircisi ise açık tribünde karşılaşmayı izleyecek.Geçen sezon ligin son haftasında oynanan Karabükspor karşılaşmasında kapalı tribünde çirkin ve kötü tezahüratta bulunan sarı kırmızılı futbolseverler pasolig kartlarının bloke edilmesi nedeniyle Altınordu mücadelesini izleyemeyecek.