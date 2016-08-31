Haber Kaynağı: DHA

Geçen sezon Rusya Premier Ligi ekiplerinden Krylya Sovetov Samara'da oynayan Makedon golcü 2 yıllık imza attı. 1.90 boyundaki oyuncuyla forvet sıkıntısını çözdüklerini belirten Teknik Direktör Okan Buruk, "Jahovic uluslararası tecrübesi olan önemli bir futbolcu Takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.Taraftarların sosyal medyadan büyük ilgi gösterdiği Jahovic geçen sezon 17 maçta 5 gol atarken, bu sezon forma giydiği 5 lig karşılaşmasında gol sevinci yaşayamadı.Göztepe, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Gümüldür'de tek başına antrenmanlarını sürdüren sağ bek Serkan Kurtuluş ve stoper Cemil Vatansever'le yollarını ayırdı.Cemil'in Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Pendikspor'la anlaştığı bildirildi. Sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak fiyatında indirime gitmesiyle yeniden A takıma dönen kanat oyuncusu Leroy George'a da lisans çıkarıldı.