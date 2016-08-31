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    • Göztepe'de Jahovic imzaladı Cemil ve Serkan gittti

    Transferde şu ana kadar kaleciler Günay ve Yavuz ile Lokman, Gençer, Schwechlen, Emre Can, Tayfur, Burak, Soner, Kone, Segbefia, Tanju, Umut ve Doğa'yı renklerine bağlayan Göztepe, uzun süredir peşinde koştuğu santrfor Adis Jahovic'in işini bitirdi

    31 Ağustos 2016 Çarşamba 16:25
    Göztepe'de Jahovic imzaladı Cemil ve Serkan gittti
    Geçen sezon Rusya Premier Ligi ekiplerinden Krylya Sovetov Samara'da oynayan Makedon golcü 2 yıllık imza attı. 1.90 boyundaki oyuncuyla forvet sıkıntısını çözdüklerini belirten Teknik Direktör Okan Buruk, "Jahovic uluslararası tecrübesi olan önemli bir futbolcu Takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

    Taraftarların sosyal medyadan büyük ilgi gösterdiği Jahovic geçen sezon 17 maçta 5 gol atarken, bu sezon forma giydiği 5 lig karşılaşmasında gol sevinci yaşayamadı.

    Göztepe, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Gümüldür'de tek başına antrenmanlarını sürdüren sağ bek Serkan Kurtuluş ve stoper Cemil Vatansever'le yollarını ayırdı.

    Cemil'in Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Pendikspor'la anlaştığı bildirildi. Sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak fiyatında indirime gitmesiyle yeniden A takıma dönen kanat oyuncusu Leroy George'a da lisans çıkarıldı. 
    Haber Kaynağı: DHA
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