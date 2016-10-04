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    • Göztepe'de Kone sıkıntılı

    Türkiye 1'inci Ligi'nde 6'ncı hafta sonunda 11 puanla 2'nci basamakta yer alan Göztepe'nin Malii futbolcusu Famoussa Kone, kayıplarda

    04 Ekim 2016 Salı 13:33
    Göztepe'de Kone sıkıntılı
    Teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği, yöneticilerin haftalarca peşinden koştuktan sonra transferini gerçekleştirdiği Malili futbolcu, son 3 haftada sadece 2 dakika forma giyebildi. İzmir'de oynanan Şanlıurfaspor ve Elazığspor maçlarında 18 kişilik kadroya dahi giremeyen Kone, deplasmandaki Manisaspor derbisinde ise yalnızca 2 dakika süre alabildi. Ligde henüz gol atamayan 22 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası 2'nci eleme turundaki Kütahyaspor sınavında ağları 2 kez sarsabildi.

    Geride kalan 6 haftada istenileni veremeyen Kone, yalnızca ligin ilk haftasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında 90 dakika sahada kaldı. İkinci haftada Altınordu derbisinde 83. dakikada, 4. haftadaki Balıkesirspor sınavında da 62. dakikada oyundan alınan futbolcu, geçen sezon 1. Lig'de Samsunspor formasıyla 29 maçta 11 gol atarak dikkat çekmişti. Kone, Jahovic'in de gelmesiyle Umut Nayir'in ardından üçüncü forvet konumuna düştü.

    Teknik direktör Okan Buruk, takımında 6 yabancı olduğunu dile getirerek, "Statü gereği bir yabancı kadronun dışında kalıyor. Bu şimdi Kone olur, yarın başkası" diye konuştu. 
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Türkiye, 1inci, Liginde, 6ncı, Hafta

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