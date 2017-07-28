Göztepe'de savunmada sıkıntı var

Avusturya kampında oynadığı son hazırlık maçında Katar ekibi Al Sadd ile 4-4 berabere kalan Göztepe, savunmada alarm verdi. Kampta İsviçre temsilcisi Zürich'e 6-1 yenilip, Çekya takımı Jablonec'i 2-1 mağlup eden sarı kırmızılı ekip, üç karşılaşmada kalesinde toplam 11 gol gördü

Teknik Direktör Tamer Tuna özel maçların ölçü olmayacağını ancak savunmadaki zaafları bir an önce ortadan kaldırmaları gerektiğini söyledi. Çok yeni bir takım olduklarını belirten Tamer Tuna, "Avusturya kampı bizim için çok verimli geçti. 3 özel maçın her birinde gelişim gösterdik. Belki çok gol yedik ama bu bizim ne yapmamız gerektiğine dair fikir edinmemizi sağladı. Zamanla tüm sorunlar ortadan kalkar" diye konuştu.



Kaleci, sol bek, forvet ve stoper arayışlarının devam ettiğini sözlerine ekleyen Tamer Tuna şunları söyledi:



"12 Ağustos'ta evimizde Fenerbahçe ile oynayacağımız ilk lig maçına kadar yol haritamızı belirleriz. Görüştüğümüz önemli futbolcular var. Birkaçıyla anlaşma aşamasına geldik. Taraftarımızın içi rahat olsun. Çok iyi çalıştık. Lige kadar da eksikleirimizi gidirip, sezona hazır bir takım olarak başlayacağımıza inanıyorum" dedi.



Takımdaki uyum sorunun aşılmak üzere olduğunu dile getiren Tamer Tuna, eksik parçaları birleştiriyoruz. Avusturya’da müthiş bir birliktelik oluşturduk. Amacımız bu lige renk katmak. İlk hedef kalıcı olmayı başarabilmek. Ardından daha ileriye dönük düşüncelerimiz olacak.



SERKAN BAKAN GÖZTEPE'DE



Göztepe, aralarında İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United ve Tottenham’ın da yer aldığı pek çok Avrupa kulübünün peşinde olduğu Gaziantepsporlu orta saha oyuncusu Serkan Bakan'la prensipte anlaşma sağladı. Sarı kırmızılıların Gaziantepspor ile 2018 yılına kadar mukavelesi olan 16 yaşındaki futbolcuyu geleceğe yatırım amacıyla kadrosuna dahil edeceği öğrenilirken, Serkan'ın hafta sonuna kadar İzmir'e gelip resmi sözleşme imzayacağı bildirildi. Güneydoğu temsilcisinin altyapısından yetişen Serkan, Süper Lig'de 2 karşılaşmada boy gösterdi, çeşitli yaş kategorilerinde 24 kez milli formayı giydi. 1 Ocak 2001 doğumlu olan Serkan Bakan, Süper Lig'in en genç golcüsü unvanını elinde bulunduruyor.