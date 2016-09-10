Haber Kaynağı: DHA

Danimarka'da 4-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve dünyanın en iyi slalom sörfçülerinin katıldığı Dünya Kupası'nın son ayağında müthiş bir performans sergileyen Yaşar Üniversitesi öğrencisi Fulya Ünlü, genel klasmanda adını 4'üncü defa zirveye yazdırarak bu başarıyı elde eden ilk sporcu oldu.Alaçatı'da, kursa kayıt yaptırıp daha sonra vazgeçen ağabeyinin yerine, "Para boşa gitmesin" diye 2007'de rüzgar sörfüne başlayan 20 yaşındaki Ünlü, gençlerde dünya şampiyonu olurken büyükler genel klasmanda da beşinciliği elde ettiğini belirtti, "Geçen ay yaptığım anlaşma sonrası ilk kez Göztepe'nin sporcusu olarak katıldığım yarışta kulübümün gücünü arkamda hissettim. Bu da beni şampiyonluğa taşıdı" dedi.Fulya Ünlü, yarıştan sonra şampiyonada 2'nciliği kazanan Bodrumlu Lena Aylin Erdil'le birlikte Türk bayrağı açtı.