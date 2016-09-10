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    • Göztepeli sörfçü Fulya'dan 4'üncü şampiyonluk

    Göztepeli rüzgar sörfçüsü Fulya Ünlü, Profesyonel Rüzgar Sörfü Birliği (PWA) Slalom Dünya Kupası'nda gençler kategorisinde üst üste 4'üncü defa şampiyon oldu

    10 Eylül 2016 Cumartesi 12:58
    Göztepeli sörfçü Fulya'dan 4'üncü şampiyonluk
    Danimarka'da 4-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve dünyanın en iyi slalom sörfçülerinin katıldığı Dünya Kupası'nın son ayağında müthiş bir performans sergileyen Yaşar Üniversitesi öğrencisi Fulya Ünlü, genel klasmanda adını 4'üncü defa zirveye yazdırarak bu başarıyı elde eden ilk sporcu oldu.

    Alaçatı'da, kursa kayıt yaptırıp daha sonra vazgeçen ağabeyinin yerine, "Para boşa gitmesin" diye 2007'de rüzgar sörfüne başlayan 20 yaşındaki Ünlü, gençlerde dünya şampiyonu olurken büyükler genel klasmanda da beşinciliği elde ettiğini belirtti, "Geçen ay yaptığım anlaşma sonrası ilk kez Göztepe'nin sporcusu olarak katıldığım yarışta kulübümün gücünü arkamda hissettim. Bu da beni şampiyonluğa taşıdı" dedi.

    Fulya Ünlü, yarıştan sonra şampiyonada 2'nciliği kazanan Bodrumlu Lena Aylin Erdil'le birlikte Türk bayrağı açtı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Göztepeli, Rüzgar, Sörfçüsü, Fulya, Ünlü

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