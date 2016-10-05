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    • Göztepe'nin Menajeri İlhan Şahin: "Tek vücut gibiyiz"

    TFF 1'inci Lig'de geride kalan 6 haftada topladığı 11 puanla 2'nci sıraya yerleşen Göztepe'nin Menajeri İlhan Şahin, "Geçen sezon yaşanan hayal kırıklığı, arkadaşlık havasının oluşmamasıydı. Bu sezon tüm oyuncular tek vücut gibi hareket ediyor" dedi

    05 Ekim 2016 Çarşamba 13:21
    Göztepe'nin Menajeri İlhan Şahin:
    Geçen sezon sonunda Ümraniyespor'da futbol hayatını noktalayarak Göztepe'de menajerliğe getirilen İlhan Şahin, sarı kırmızılı futbolcularla neredeyse 24 saat berabere olduğu gibi teknik direktör Okan Buruk'un da en önemli yardımcılarından biri oluyor. llhan Şahin, şöyle konuştu:

    "Bu sezon tüm oyuncular tek vücut gibi hareket ediyor. Dışarıda bir restorana ya da kafeye gidilecekse tüm takım beraber gidiyor. Yerli ve yabancı futbolcular arasında mükemmel bir uyum var. Yerliler İngilizce, yabancılar da Türkçe öğrenerek iletişimlerini en iyi şekilde kuruyor. Gruplaşma asla yok, böyle bir ortamda başarı kesinlikle gelir."

    Futbolculuk döneminde Göztepe'de hem kaptanlık yapan hem de şampiyonluk yaşayan İlhan Şahin, şunları söyledi:

    "Oynadığım dönemde de takım olgusu çok gelişmişti. Hepimiz biribirimizi çok sevdik ve başarıya inandık. Saha içinde ve dışında uyum içinde hareket ettik. Sezon sonunda da kupa geldi. Bu sezon da aynı duyguları yaşıyoruz. En gencinden tecrübelisine kadar herkes birbirini kolluyor. Oyuncularda Göztepelilik duygusu ok gelişti. Bu forma için hepimiz elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız."

    Bu arada sarı kırmızılı futbolcuların da her galibiyet sonrası tribünleri selamlamaya İlhan Şahin'le birlikte giderek omuzların aldığı dikkati çekiyor. Bu arada İlhan Şahin'in önerisiyle Adnan Süvari Tesisleri'ne ses sistemi bağlandığı öğrenildi. Oyuncuların aralarında 100'er TL toplayarak aldığı tesisatta Göztepe marşlarının çalındığı ve takımın maçlara bu şekilde motive olduğu belirtildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: TFF, 1inci, Ligde, Geride, Kalan

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