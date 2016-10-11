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    • Göztepe'ye milli ara yaramıyor

    Türkiye 1'inci Ligi'nde cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ümraniyespor'a konuk olacak Göztepe, milli maç aralarından sonra oynadığı müsabakaları kazanmakta zorlanıyor

    11 Ekim 2016 Salı 14:56
    Göztepe'ye milli ara yaramıyor
    1'inci Lig'de mücadele ettiği son 4 sezonda milli aranın ardından 9 maça çıkan sarı kırmızılılar sadece 2 galibiyet alarak kritik puanlar kaybetti. 2011-12 sezonunda Boluspor'a 1-0 yenilen Göztepe, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi küme düştüğü 2012-13'te ise Boluspor'a 3-0, Konyaspor'a da 2-0 boyun eğdi. Geçen sezon ise ilk milli maçın ardından evinde 4. haftada Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, 8. haftada Kayseri Erciyesspor ve 12. haftada Samusnspor'u 2-0'lık skorlarla geçti.

    Göztepe ikinci devrede ise Adana Demirspor'a 2-1'le boyun eğdi. Bu sezon da 1 milli ara geçiren sarı-kırmızılılar yine ertesi haftayı galip gelemeden bitirdi. İzmir ekibi 3. haftada Balıkesirspor deplasmanından 2-1'lik sonuçla puansız döndü. A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemele Grubu maçları nedeniyle geçen hafta lige verilen aradan sonra Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak Göztepe, bu maçı kazanıp kötü geleneği bozmak istiyor.

    Bu arada teknik direktör Okan Buruk'un, henüz galibiyetle tanışamayan rakipleri konusunda oyuncularını ciddi bir şekilde uyardığı, "Ümraniyespor çıkış yakalamak isteyecek. Asla onları küçümseyip, rehavete kapılmamalıyız" dediği öğrenildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Türkiye, 1inci, Liginde, Cumartesi, Günü

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