Gümüşhanespor'u yenen Altay 3 puanı kaptı

Erkan Kart- TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ilk yarının son haftasında zirveyi şekillendirecek kritik maça hızlı başlayan Altay oyunu rakip kaleye yıktı. 3. Dakikada İbrahim Akın kale sahası içinden sert vurdu, top az farkla auta gitti. 8. Dakikada soldan Hüsamettin ortaladı, Maksut’un kafa vuruşu auta gitti. 20. Dakikada Egemen, Kağan’ın ceza yayı üzerinden vurduğu sert şutta kalesini gole kapattı. 38’de İbrahim Akın’ın sağdan içeri yolladığı topla buluşan Muharrem Ozan Cengiz net pozisyondan yararlanamadı.
2. Yarıda baskısını arttıran Altay 61. Dakikada öne geçti. Maksut’un ceza sahasına taşıdığı topta İbrahim Akın, Mustafa Murat Uslu’yu gördü. Yaşanan karambolde Murat Uslu skoru 1-0’a taşıdı. 67’de Doğan Karakuş’un sağdan ortaladığı topa Muharrem OzanCengiz’in kafa vuruşunu Hasan gole izin vermedi. 78. Dakikada serbest vuruş kullanan Gümüşhanespor’da Dilaver direkt kaleyi yokladı, Egemen son anda topu kornere çeldi. 86. Dakikada Hüsamettin’in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Muharrem Ozan Cengiz gole çevirdi: 2-0 Egemen, 90+3’te cepheden gelen sert şutu kurtararak 3 puanı garantiledi.
60’a yakın taraftarıyla galibiyeti kutlayan Altay, zirveyle puan farkını 4’e indirerek 2. sıraya yükseldi.
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