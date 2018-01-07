Hasan'ın Altınordu aşkı

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Altınordu'da Samsunspor'dan transfer edilen ve kampa dahil olan stoper Hasan Hatipoğlu, ilk etapta 6 aylığına anlaştığı kırmızı-lacivertlilerle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Kulübün havasından ve takımdaki arkadaşlıktan çok etkilenen tecrübeli futbolcunun hiçbir şart öne sürmeden mukavelesini uzattığı belirtildi. Köklü bir camiaya geldiğini anlatan Hasan, "Altınordu'da kendimi çok mutlu hissettim. Ayrıca eşimin İzmirli olması ve burada yaşamak istemesi de transferimde önemli etken oldu. Samsunsporlu taraftarlar bana kızgın olabilir ancak kararıma saygı duyacaklardır" diye konuştu.



Altınordu'nun orta saha oyuncusu Kerim Avcı'nın Sivasspor'dan takım arkadaşı olduğunu ifade eden Hasan, "Kerim Avcı benim çok yakın arkadaşım. Kendisinin de Altınordu'ya gelmemdeki süreçte büyük etkisi oldu. İkimiz de Sivasspor'da şampiyonluk yaşadık. Birlikte Altınordu'ya faydalı olacağız" dedi. Altınordu'nun Türkiye'de örnek bir kulüp olduğunu da sözlerine ekleyen Hasan, "Takımımızdaki genç futbolcu kardeşlerimize herkesin sahip çıkması gerekiyor. İkinci yarıda çok güzel bir Altınordu izlettireceğimize inanıyorum" dedi.



ANTALYA'DA KÖTÜ PROVA



Antalya Belek'te oynadığı ilk hazırlık maçında Sancaktepe Belediyespor'a 3-1 yenilen Altınordu, ikinci müsabakasında Süper Lig ekibi Bursaspor'a da direnemedi: 2-3. Sahaya Berke- Ali Mert, Uğur, Recep, Yusuf Acer, Barış, Serkan, Deniz, Oğulcan, Erdoğan, Mirkan ilk 11'iyle çıkan İzmir ekibi, 5'inci dakikada Stancu'nun golüyle yenik duruma düştü. Altınordu 21'inci dakikada Erdoğan'la dengeyi sağlasa da 39'uncu dakikada Yusuf Erdoğan, Bursaspor'u 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Altınordu 74'üncü dakikada yine Erdoğan'la beraberliği yakaladı. Maçta son sözü 81'inci dakikada Kubilay söyledi.



TRANSFERDE GÜNDEM ÇAĞRI



Altınordu'nun ara transferde Samsunspor'dan orta saha Çağrı Ortakaya'yla da ilgilendiği iddia edildi. Kariyerinde İzmirspor, Denizli Belediyespor, Giresunspor ve Elazığspor'da da forma giyen 28 yaşında, 1.83 boyundaki futbolcu, ilk yarıda 15 maçta görev yaptığı Samsun'da alacakları ödenmediği için serbest kalma hakkını elde etti. Transferin hafta başında sonuçlanması bekleniyor.

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