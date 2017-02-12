Hasan Kabze galibiyete taşıdı

TFF 1'inci Lig'de Bandırmaspor sahasında, Altınordu'ya 3-2 mağlup oldu. Takımın yeni transferi Hasan Kabze, ilk maçında iki gol birden atarak galibiyetin mimarı oldu

5'inci dakikada Marino Da Silva'nın, ceza alanı dışından şutu üstten dışarı gitti. 12'nci dakikada Altınordu, gole çok yaklaştı. Yusuf Acer'in, ceza alanının sol çaprazından kale önüne kestiği topu Serkan Göksu, kötü bir vuruşla dışarı attı.

15'inci dakikada Altınordu'nun golü geldi. Okan Derici'nin, ceza alanı içinde indirdiği topta Hasan Kabze'nin rövaşatasında Brinner, topa elle müdahale edince konuk takım penaltı kazandı. Santos ise kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Penaltıyı Hasan Kabze gole çevirdi: 0-1.

23'üncü dakikada Altınordu yine önemli bir fırsatı kullanamadı. Erdoğan Yeşilyurt'un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Okan Derici'nin vuruşu Bandırmaspor savunmasından kornere gitti.

26'ıncı dakikada konuk takımın ikinci golü geldi. Soldan Okan Derici'nin ortasında, ceza alanı içinde topla buluşan Abdulkadir Parmak, yerden bir şutla ağları gördü: 0-2.

35'inci dakikada Serkan Göksu'nun uzaktan şutunu kaleci Okan Kocuk, köşeden kornere çeldi.

43'üncü dakikada Hasan Kabze, ceza alanı içinde, çok elverişli durumda topu dışarı attı.

62'nci dakikada sağdan Sertaç'ın ortasında Lukas Droppa'nın kafa şutu kalecide kaldı.

65'inci dakikada Bandırmaspor'un golü geldi. Altınordu savunmasının uzaklaştıramadığı topta ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Gökhan Karadeniz, yerden, sol bir şutla ağları havalandırdı: 1-2.

69'uncu dakikada Feridun Kıroğlu'nun ağlara giden topu, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

72'nci dakikada gelişen Altınordu atağında Fofana'nın, Erdoğan Yeşilyurt'u düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Hasan Kabze, kaleciye teslim etti.

74'üncü dakikada Bandırmaspor atağında Feridun Kıroğlu'nun sağdan ortasında top, kimseye değmeden ağlarla buluştu: 2-2.

80'inci dakikada ilginç bir gol geldi. Bandırmaspor kalesi önünde meydana gelen karambolde Hasan Kabze, yattığı yerden dokunarak topu ağlara yuvarladı: 2-3.



Stat: 17 Eylül

Hakemler: Abdullah Yılmaz (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Oktay Önge (xx)

Goller: Dk.15 (penaltı), 80 Hasan Kabze, Dk.26 Abdulkadir (Altınordu), Dk.65 Gökhan, Dk.74 Feridun (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk.15 Brinner (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Ömer, Feridun, Fofana (Bandırmaspor), Abdulkadir, Serkan (Altınordu

