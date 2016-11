Herkes Beşiktaş-Benfica maçını konuşuyor. Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?

Beşiktaş dün Benfica karşısında mücadele etti. 3-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ın dönüşü ise muhteşem oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında dün Beşiktaş ile Benfica takımları karşı karşıya geldi. Maçta Beşiktaş 3-0 geriye düştüğü maçta muhteşem bir dönüş yaptı ve skoru 3-3 tamamladı.



Beşiktaş maçı kazanamadı ancak 3-0 geride olduğu maçı berabere bitirmeyi başardı. Bu skorla kara kartal, ikinci tura yükselmeye de çok yaklaştı.



Peki Beşiktaş'ın gruptan çıkması için hangi şartların yerine gelmesi lazım.



Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde bulunan Beşiktaş, Napoli ile Benfica'nın birbiriyle oynayacağı son haftada Dinamo Kiev'i yenerse 10 puana ulaşacak. Şu durumda diğer maçın sonucuna bakılmaksızın bir üst tura yükselebilecek.



Eğer Napoli, son maçında Benfica'ya yenilirse ise Beşiktaş'a Kiev maçından 1 puan alması yetecek.



Güneş: "Skora 'iyi' diyemeyiz çünkü berabere kaldık"



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Benfica ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Zor bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Kötü başladık. Skora 'iyi' diyemeyiz çünkü berabere kaldık. Ama 3-0'dan 3-3 olması olumlu adım" diye konuştu.



Savunma yaptıkları esnada kanattan yapılan hücumda gol yemelerinin normal olmadığına dikkati çeken teknik adam, "Hücum edemedik, savunma yapamadık. İlk yarıda oyunda yoktuk. Hangi oyuncuyu değiştirsem bir fark olmayacaktı. İkinci yarıda bölüm bölüm iyiydik. Dördüncü golü atabilirlerdi. Bulduğumuz gollerle oyuna ortak olduk. Dördüncü golü de bulabilirdik" şeklinde konuştu.



Şenol Güneş, sözlerine şöyle devam etti; "Grupta, stresi ve heyecanı fazla olan en kötü ilk yarıyı oynadık. Bu kadar olumsuzluk içinden çıkmak önemliydi. Buraya bir günde gelmedik, uzun emekler sonucunda geldik. Oyuncular daha iyi sonucu hak ediyorlar. Skor ne olursa olsun taraftarın desteği ve bize katkısı önemliydi. Giren oyuncuların katkıları oyunu çevirdi. Yarış devam ediyor. Son maçta beraberliğe ihtiyaç vardı, şimdi kazanmak gerekiyor."



İlk yarıdaki 3-0'lık skorun ardından soyunma odasında oyunculara ne söylediği yönündeki soruyu yanıtlamaktan kaçınan Güneş, "Oyuncuların isteği vardı. Birçok oyuncu mide bulantısı olduğunu söyledi. Otobüsle gelirken mi oldu, bunun etkisi var mıydı ama bütün oyuncular kötüydü. Zihinsel, fiziksel bakıyoruz, goller geldi şoktaydılar. Çok istekliydiler, gol gelince bu olumsuzluktan çıktık" dedi.



Sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Dusko Tosic'in durumu hakkında bilgi veren Şenol Güneş, "Hissettim. Allah'tan çıktı. Adalesinde gerginlik var. 60. dakikada üçüncü oyuncuyu değiştirdik. Riskli iki oyuncu değişikliği yapmıştık. Allah bize yardım etti. Sakatlık olsa on kişi kalırdık" ifadelerini kullandı.





Tosun: "Hocamızın devre arasındaki konuşması motivasyon oldu"



Benfica ile 3-3 berabere kaldıkları maçta takımının 1 golüne imza atan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, maç sonu basın mensuplarına konuştu.



Cenk, attığı golle ilgili olarak, "İdmanda denediğim bir şut. Beck çok güzel orta kesti benim de ayağıma çok güzel oturdu. Top çok güzel bir yere gitti. Her şeyin başlangıcı olduğu için de ayrıca mutluyum. O golden sonra herkes havaya girdi ve çok iyi futbol oynamaya başladık" dedi.



Çok iyi bir takımla oynadıklarını belirten Cenk Tosun, "3-0'dan maçı buraya getirmek çok önemliydi. Büyük ihtimalle turnuvadan elenmiş olacaktık. Devre arasında ısınmakla meşguldüm ama hocamız gereken sözleri bulmuş. İyi motivasyon oldu devre arasında. Herkesin yüzü düşmüştü 3-0'ın üzüntüsü vardı. İkinci devreye 0-0 gibi başlamamızı söyledi. Biz de öyle başladık ve inanılmaz geri dönüş oldu. Belki beraberliği daha erken bulsak maçı döndürebilecektik" diye konuştu.



Dinamo Kiev'in deplasmanda yendikleri takdirde tur atlayacaklarını vurgulayan Tosun, "Namağlubiyetimiz umarım devam eder. Elimizden geleni yapıyoruz. Taraftar 3-0'da bile bizi yalnız bırakmadı. Dünyanın en büyük taraftarı yapan özellik de bu bence. Onları da takım arkadaşlarımı da kutlamak istiyorum" dedi.



Beşiktaş - Benfica maçının dış basındaki yankıları



Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçta ikinci yarı Benfica'ya karşı muhteşem bir geri dönüş gerçekleştirerek 3-3 berabere kalması, dış basında da büyük yankı buldu.



UEFA maç sonu "Beşiktaş'tan İstanbul mucizesi" manşetini atarken siyah-beyazlıların bu geri dönüşünü 2005 yılında İstanbul'da oynanan Milan - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçına benzetti. Beşiktaş'ı ateşleyen ilk golü atan isim olan Cenk Tosun'da UEFA tarafından maçın adamı seçildi.





ABOLA: "BENFİCA 3 GOLLÜK AVANTAJINI TÜRKİYE'DE KORUYAMADI"



Portekiz'in önemli spor gazetelerinden Abola ise maç sonu, "Benfica 3 gollük avantajını Türkiye'de koruyamadı" manşetini attı. Benfica'nın ilk yarıda çok iyi bir oyun ile 3-0'lık avantaj yakaladığını yazan gazete 2'nci yarı Beşiktaş taraftarının da müthiş baskısı ile beraberliği yakaladığını yazdı.



Bir diğer Portekiz gazetesi olan Record'da "Benfica tüm hesapları son maça bıraktı" manşetini attı. Gazete Şampiyonlar Ligi'nin en heyecan veren grubu olan B grubunda her şeyin son maça kaldığını yazdı.



İspanyol As Gazetesi de "Aboubakar'ın attığı gol Beşiktaş'a hayat verdi, Benfica'yı dağıttı" manşetini atarken bir diğer İspanyol gazetesi Marca da "Aboubakar Benfica'yı nakavt etti" manşetini attı.



İngiliz ve İrlanda basını da Beşiktaş'ın 3-0 geriden gelip Benfica ile 3-3 berabere kalmasını manşetlerine taşıdı.



The Sun gazetesi "İstanbul mucizesi" manşetini atarken, Beşiktaş'ın ikinci yarı çok iyi oynayarak Benfica ile 3-3 berabere kaldığını yazdı.





DAİLY MAİL: "İSTANBUL'DA BİR MUCİZE DAHA"



Bir diğer İngiliz gazetesi Daily Mail ise "İstanbul'da bir mucize daha. Quaresma'nın rabona ortası Beşiktaş'a müthiş geri dönüşü sağladı" manşetini yazdı. Gazete Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde hiç mağlubiyet almadığını da yazdı.



İrlanda basınından Irish Examiner de "Şampiyonlar Ligi'nde son zamanların en dramatic geri dönüşü yaşandı" manşetini attı.



Fransız Lequipe gazetesi de "Beşiktaş'tan büyük dönüş" diye yazdı.



Danimarka basınından tv3sport ise "Beşiktaş'tan Benfica karşısında çılgın geri dönüş" manşetini kullandı.