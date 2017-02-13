İddaa Nedir?

Yasal şans oyunları arasında yer alan iddaa'yı T.C. vatandaşları arasında 18 yaşını doldurmuş bireyler oynayabilir. İddaa iki türlü oynanabilir. İddaa bayilerinden kupon doldurarak veya online iddaa bayilerinden internet üzerinden iddaa oynanabilir. İddaa'da futbol, basketbol, voleybol, tenis, motor sporları, hentbol ve bir çok spor dalı yer almaktadır. Banko maçlar da bu oyunlar arasından seçilmektedir.
İddaa, iddaa bayilerinde kupon halinde oynanır. Kuponlar makinaya okutulur ve bilet haline dönüştürülür. İddaa biletleri ile ödemelerinizi alabilirsiniz. Kuponların hesaplanması misli ve oranın çarpılması ile ortaya çıkar. Sistem kuponlarında hesaplar daha farklı yapmaktadır. Banko kuponlar nasıl işaretlenir? Kuponlar üzerinde iddaa kod alanı mevcuttur. Öncellikle karşılaşmanın kodunu işaretlenir, ardından karşılaşma için tercih kodlanır. Kuponların yanlış doldurulması sonunda 5 dakika içinde iptal edilebilir. İddaa kodu alanında aynı sütunda üç haneyi işaretleyince kupon iptal edilir. İddaa Programı her hafta salı ve cuma günleri açıklanır.
İddaa programı üzerinde karşılaşmalar ve oranlar yer almaktadır. Ayrıca MBS rakamlarını da program üzerinden görebilirsiniz. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl içinde alınmalıdır. iddaa’da bir kolonun fiyatı 1 TL’dir. Minimum oyun oynama bedeliyse 3 TL’dir. Dilerseniz kuponunuz için daha fazla ödeyerek, kazanacağınız ikramiye miktarını artırabilirsiniz. Maç tahminleri ile kuponlar yapabilir ve iddaa'da kazanabilirsiniz. İddaa'da yer alan oyun türleri sırasıyla şunlardır; Tek Çift, Maç Sonucu (İkili Tahmin), Çift Şans, Handikaplı Maç Sonucu, Düello, İlk Yarı Sonucu, İlk Yarı 1,5 Gol Altı/Üstü, Altı/ustu (Maç Sonucu 2,5 Gol Altı/Üstü), MS 1,5 Gol Altı/Üstü, MS 3,5 Gol Altı/Üstü, Karşılıklı Gol Var/Yok, Toplam Gol Sayısı, İlk Yarı/Maç Sonucu, Maç Skoru, Özel Etkinlikler, Canlı iddaa, Günün Bombası'dır. Bunların haricinde uzun vadeli iddaa tahminleri de yapılabilmektedir. Günün Kuponu sitesi sizlere iddaa konusunda uzman bilgisi ile yardımcı olmaktadır. İddaa kuponlarının nasıl yapılacağı ve iddaa üzerinden kazanç sağlama yöntemlerini sunmaktadır.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.