İkincilik kupasını Başkan Selvitopu'na getirdiler

Karabağlar'da bulunan İzmir Sağırlar Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı, İşitme Engelliler Hentbol Ligi'nde 16 takım arasından Türkiye 2. si oldu. Kazandıkları kupayla birlikte Başkan Selvitopu'nu makamında ziyaret eden kulübün yönetici ve sporcu kadrosu, kulübe verdiği destekten dolayı Selvitopu'na teşekkür edip plaket takdim ettiler.

Karabağlar ilçesi takımı olan ve 5 yıldan bu yana Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Ligi'ni hep ilk üç içinde bitiren İzmir Sağırlar Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol takımı, bu yıl da başarılarını ikincilikle taçlandırdı. Kazandıkları 2.lik kupası ile Karabağlar Belediyesi'ne gelen Kulüp Başkanı Metin Atak, Başkan Yardımcısı Türkay Yatbaz, Kulüp Tercümanı Müge Yatbaz ile Hentbolcüler Murat Atak, Mustafa Semiz ve Okan Yılmaz ile birlikte Antrenör Süreyya Işıldak, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Başkan Atak, verdikleri destekten dolayı Başkan Muhittin Selvitopu'na teşekkür edip plaket sundu. Başkan'ın her zaman yanlarında olmasından mutluluk duyduklarını tercümanı ile aktaran Atak, daha nice başarılara imza atacaklarını söyledi. Başkan Selvitopu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve oyuncuları kazandıkları kupadan dolayı tebrik etti. Yerel yönetim olarak olanaklar ölçüsünde sporcuların yanlarında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini belirten Selvitopu, bu desteğin başarı olarak dönmesinden dolayı ayrıca gurur duyduklarını da ifade etti. Kazandıkları kupayı Başkan Selvitopu'na getiren sporcular Murat Atak, Mustafa Semiz ve Okan Yılmaz ise 12-30 Temmuz'da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Hentbol Milli Takımı'nda yer alacaklarını belirterek orada da başarı sözü verdiler.