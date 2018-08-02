İlk finalist Menemen Belediyespor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 46. Folkart TSYD Ege Kupası'nda ilk finalist, normal süresi golsüz sona eren maçta Altınordu'yu seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup eden Menemen Belediyespor oldu. Altınordu Kemal Rüzgar ile 62. Dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı

Erkan Kart- Maç dakikaları:

9. Dakikada Mustafa Şen’in ceza sahası sol çaprazından ortalamak istediği top Enes Sığırcı’ya çarpıp yön değiştirdi, filelere doğu yönelen meşin yuvarlağı kaleci Erhan Erentürk son anda uzanıp çıkardı.

25. Dakikada Muhammed Mert’in soldan kullandığı korner atışından gelen topa Sinan Osmanoğlu kafayı vurdu, top uzak direğinin yanından auta çıktı.

30. Dakikada Taşkın Çalış’tan yayın üzerinde topu kapan Kemal Rüzgar, Mert Kula’dan tek çalımla

kurtulup sağ çaprazdan kaleye gönderdi. Top uzak direği sıyırıp auta gitti.

39. Dakikada Kemal Rüzgar ceza sahası yayı sağında kontrol ettiği topu yerden uzak köşeye gönderdi,kaleci Amir yatarak topu bloke etti.

41. Dakikada Mustafa Şen yayın üzerinden sert vurdu, kaleci Erhan Erentürk topu iki hamlede kontrol etti.

42. Dakikada bu kez Atakan Üner sol çaprazdan direk dibine gönderdi, kaleci yatarak topu bloke etmeyi başardı.

58. Dakikada Umut Pusat’ın sert şutundan gelen topu kaleci Erhan Erentürk kornere çeldi. Kullanılan korner atışında oluşan karambolde seken topa iki kez Umut pusat vurdu günün başarılı ismi kaleci Erhan yine gole izin

vermedi.

62. Dakikada Berkay Görmez ceza sahasında Serhat Baştan tarafından yere indirilince hakem penaltı

noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kemal Rüzgar ‘ın şutunda top yan direkten döndü.

66. Dakikada Umut Pusat penaltı noktasının hemen üzerinden müthiş vurdu, kaleci Erhan Erentürk aynı güzellikte uzanıp topu kornere attı.

67. Dakikada Semih Ceylan’ın ara pasında topla buluşan Ali Özgün karşı karşıya pozisyondu vurdu, kaleci Erhan Erentürk bir kez daha mutlak golü önledi.

87. Dakikada Alberk Koç soldan ortaladı, Mustafa Şen zor pozisyonda kafayı vurdu, kaleci Ali Emre Yanar topu iki hamlede kontrol etti. 90 dakika golsüz sonra erdi ve direk seri penaltı atışlarına geçildi.

Altınordu’da Sinan Osmanoğlu, Deniz Kılıç, Kemal Rüzgar ve Muhammed Mert atışları golle sonuçlandırırken, Atakan Üner’in şutunda kaleci gole izin vermedi.Menemen Belediyespor ile Tayfun Aydoğan, Ali Özgün, Jiyan Yavuz, Serhat Baştan ve Mert Kula ile kullandığı tüm penaltı atışlarında topu filelerle buluşturdu.