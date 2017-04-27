İpek Öztosun yine şampiyon

Yaşar Üniversitesi'nin milli sporcusu İpek Öztosun, Üniversiteler Triatlon Şampiyonası'nda bu yıl da birinci oldu. Kürsüye ise Egeli sporcular çıktı. Balıkesir Üniversitesi'nden İlayda Kara ikinci, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Esra Nur Gökçek de üçüncü oldu

Yaşar Üniversitesi'nin milli sporcusu İpek Öztosun, Üniversiteler Triatlon Şampiyonası'nda geçen yılın ardından bu yıl da birinci olmayı başardı. Öztosun, bu yıl katıldığı tüm yarışlarda birinciliği bırakmadı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde yapılan Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunları Triatlon dalında, 19 farklı üniversitenin sporcuları yarıştı. Sporcular, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu branşlarında kıyasıya mücadele etti. Zorlu yarış sonunda Yaşar Üniversitesi öğrencisi Balkan ve Türkiye şampiyonu, Avrupa ikincisi milli triatlet İpek Öztosun, geçen yıl olduğu gibi birinci oldu. Kürsüyü ise Egeli sporcular elde etti. Balıkesir Üniversitesi'nden İlayda Kara ikinci, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Esra Nur Gökçek ise üçüncü oldu.