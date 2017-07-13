İzmir Bornova Stadı'na Süper Lig bakımı

BORNOVA Belediye Başkanı Olgun Atilla ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yeni sezon öncesi Bornova Stadı'ndaki çalışmalar için bir araya geldi

Sarı kırmızılı ekibin Süper Lig'deki maçlarını oynayacağı tesisin bakım çalışmalarının yapıldığı, kapasite artırımı için girişimin başladığı dile getirildi. Geçen sezon başında hizmete girdikten sonra Göztepe ve Altınordu'nun maçlarına ev sahipliği yapan stadın çimlerine özel bakım uygulandığı, İtfaye Müdürlüğü, Çevre İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü'nden güvenlik sertifakaları alındığı açıklandı. Futbol Fedarasyonu, yayıncı kuruluş ve emniyetin istediği hazırlıklar yapıldığı, koltuklardan, asansörlere, skorborda kadar tüm stadın bakımdan geçtiği belirtildi.



Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışması ile geçen yıl açılan stadın yeni sezona da hazır olacağını belirten Belediye Başkanı Olgun Atila, şöyle dedi:



"Süper Lige'e bir İzmir takımı çıkması bizim için büyük bir mutluluktu. Bu mutluluğu hep birlikte yaşadık. Göztepemiz artık İzmir'in Süper Lig takımı. Göztepe'nin Süper Lig maçlarını da Bornova'da oynamasını istiyoruz. Bornova Stadı yeni sezon için hazır. Seyirci kapasitesinin artıracak gerekli çalışmaları da yapıyoruz. Umarım Göztepe'nin Süper Lig'de şampiyon olduğu günleri de bu statta görürüz."



Süper Lig'e çıkmalarında Bornova Stadı'nın büyük rol oynadığını belirten Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise Atila'ya teşekkür etti.

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