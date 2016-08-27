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    • İzmir Büyükşehir Belediyespor'a 8 taze kan

    Kadınlar Hentbol 1'inci Ligi ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosuna 8 yeni oyuncuyu dahil etti

    27 Ağustos 2016 Cumartesi 14:06
    İzmir Büyükşehir Belediyespor'a 8 taze kan
    Mavi beyazlılar, Kemalpaşa Belediyespor'dan kaleci Duygu'nun yanı sıra Muratpaşa Belediyespor'dan Esin'i transfer ederken, altyapıdan da 6 genci A takıma kazandırdı. Antrenör Celal Gençoğlu yeni sezonda Gizem Koca, Gizem Buse, Aleyna, Dilek, Nazlıcan ve Emine'nin forma rekabetine gireceğini belirterek, "Kadromuzda tecrübeli oyuncuların yanı sıra birçok genç isimde yer alacak" dedi.

    Sezon öncesi özel Fuar Kupası'nda herkese şans verdiğini belirten Celal Gençoğlu, iyi bir takım görüntüsü ortaya koyduklarını belirtti. Fuar Kupası'nda oynanan maçlarda Muratpaşa Belediyespor'a 24-17, Genç Uşak'a 38-30 yenilip, Osmangazi Belediyespor'u 27-26 mağlup ettiklerini hatırlatan Gençoğlu, şöyle devam etti:

    "Bizim için çok iyi bir hazırlık turnuvası oldu. Genç oyuncularımızı görme şansını elde ettik. Takımın genel performansından memnunum. Bu tür organizasyonlarda sonuçtan çok sergilenen performans benim için önemli. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Kadınlar, Hentbol, 1inci, Ligi, Ekiplerinden

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