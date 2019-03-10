İzmir Büyükşehir, final grubuna yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyespor, tekerlekli sandalye basketbolda geçen yılki Avrupa üçüncülüğünün ardından ülkemize yine büyük bir gurur yaşattı. Avrupa Ligi 2'de İtalya'daki grup maçlarını 3 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor, final grubuna yükselmeyi başardı.

Avrupa arenasındaki başarılarına bir yenisini daha ekleyen İzmir temsilcisi, İtalya'nın Lignano kentinde düzenlenen IWBF Avrupa Ligi 2 A Grubu müsabakaları sonunda adını finallere yazdırdı. İzmir BŞB, Fransız temsilcisi Toulouse'u 49-79, Hollanda temsilcisi SC Devedo'yu 80-25 ve ev sahibi İtalyan PDM Treviso'yu 31-87 yenerken, gruptaki tek yenilgisini İspanyol Mideba Extremadura'dan 39-83'lük skorla aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor grubunu ikinci sırada bitirerek 25-28 Nisan'da İspanya'nın Vigo kentinde düzenlenecek IWBF Avrupa Ligi 3 finallerinde yer almaya hak kazandı. Büyükşehir Belediyespor'dan Mahsum İpekişen ise turnuvanın en iyi 5'ine seçilerek ayrı bir gurur kaynağı oldu.

Grup maçları boyunca iyi mücadele ettiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Erdinç Kılıç, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. İyi bir mücadele örneği gösterdiler. Zorlu grupta ikinci olarak bu turu tamamladık. Şimdi hedefimiz İspanya. Geçen yıl burada üçüncülük kupası kazanmıştık. Şimdi çıtamızı yükselterek final oynamak istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz ve tecrübemiz var" dedi.