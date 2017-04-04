İzmir'de pazar günü yapılacak olan maçların günü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi 9 Nisan Pazar günü saat 15.00'te İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenleyeceği ortak miting nedeniyle kentteki futbol maçlarının günlerinde değişikliğe gidildi

İzmir Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebiyle 1'inci Lig'de cumartesi günü saat 13.00'te oynanaması gereken Altınordu-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşması 10 Nisan Pazartesi günü saat 15.30'a alındı.



Spor Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta daha önce pazar günü oynanacağı açıklanan Karşıyaka-Etimesgut Belediyespor maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'e, 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta programda pazar günü yapılması gereken Bucaspor-İstanbulspor müsabakası da pazartesi günü saat 18.00'e kaydırıldı.



Spor Toto Basketbol Ligi'nde 10 Nisan Pazartesi günü saat 19.30'da İzmir'de oynanacak Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes karşılaşmasının programında ise değişiklik yapılmadı.