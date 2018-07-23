İzmir'e 6 madalya ve 3 kupayla döndüler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekvando Takımı, 57 kentten 1800 sporcunun katıldığı Çankırı'daki şampiyonada kürsüden inmedi. Büyükşehirli sporcular, 295 kulüp arasından sıyrılıp İzmir'e 6 madalya ve 3 kupa ile döndü

Çankırı’da düzenlenen tekvando şampiyonasında İzmir fırtınası esti. “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası” adı altında gerçekleştirilen müsabakalara katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekvando Takımı, kente 6 madalya ve 3 kupa ile döndü. 57 farklı ilden bin 800 sporcunun yer aldığı şampiyonada Büyükşehir Belediyesporlu sporcular 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalya toplarken, erkeklerde takım halinde gümüş, bayanlarda da bronz madalyanın sahibi oldular.

İzmirli sporculardan Barış Dağ 74 kiloda erkeklerde, Esra Akbulak ise +73 kiloda bayanlarda tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. 80 kiloda İsmet Begeç, 87 kiloda Şahin Çelebi ve 62 kiloda Kübra Kıyı gümüş madalya kazanırken, 53 kiloda Sude Burcu ise şampiyonadan bronz çıkardı.

Büyük başarıya imza attık

Rekor katılım ile Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda çok başarılı olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Branş Sorumlusu Kıvanç Dinçsalman, “Sporcularımız yine yüzümüzü güldürdü. 295 kulüp arasından erkeklerde ikincilik, kadınlarda ve genel klasmanda ise Türkiye üçüncüsü olarak yine büyük bir başarıya imza attık. Takımımızı, sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum “ dedi.