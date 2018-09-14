İzmir hakemleri sezonu açtı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 2018-2019 futbol sezonu açılış töreni 13.09.2018 akşamı Atatürk Stad’ında gerçekleşti

Açılışa Gençlik ve Spor Müdürlüğü Müdür Vekili Ali Salbaş, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Erol Ersoy, Bölgesel Hakem Kurulu Üyesi Aykut Gümülü, İl Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, TFFHGD İzmir Şube Başkanı Dr.Raci Köprülü ile FIFA hakemleri Halis özkahya , Alper Ulusoy, Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Mustafa Emre Eyisoy, Bülent Kökten,Murat Çolak ile diğer hakem ve gözlemciler katıldı. Açılış saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Ardından TFFHGD Şube Başkanı Dr. Raci Köprülü, İl Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, eski bayan hakemlerden Elmas Arabacı, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Erol Ersoy ve Fifa hakemi Halis özkahya birer konuşma yaptı. Katılımın yoğun olduğu törende terfi eden İzmirli hakemlere plaket ve başarı belgeleri verildi.

Plaket ve Başarı belgelerini aldılar

Törenin devamında Bölgesel yardımcı hakemliğe yükselen Abdürrahim AKÇA, Kaan KAYA, Arda Anıl YAVRUOĞLU, Mehmet KARACA, Refik ERİM,İbrahim KARAKUŞ, Selman KILINC, Kadir SONOCAK, Denizcan ŞAHİN, Mert ŞAHİN, Sami MENTEŞ, Mehmet KARAKUYU, İsmail ÇETİN, Tahir Atakan AÇIK, Tolga OKUMUŞ, Hüseyin GEGEROĞLU’na plaket ve başarı belgelerini Süper Lig Gözlemcisi Sebahattin ŞAHİN verdi.

Kadın Bölgesel Yardımcı Hakemliğine terfi eden Ayşenur KARAKOÇ ile Kadın Bölgesel Hakemliğe terfi eden Ecren KOÇ’a plaket ve başarı belgelerin eski FİFA hakemi ve UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz GÖKÇEK İŞCAN VERDİ.

Bölgesel hakemliğe yükselen Can ÇAKIR, Mert İlhan SARIGÜL, Aykut ÇETİNKAYA, Fatih TOKAİL, Çağrı Oğuzhan SERPİM, Erdem DEMİRTAŞ, Reşat Onur COŞKUNSES, Ayberk DEMİRBAŞ’a plaket ve başarı belgelerini eski süper lig hakemi ve süper lig gözlemcisi Yavuz TUNÇ ile Engin KURT birlikte verdiler.

C Klasman Yardımcı Hakemliğine terfi eden Uğur BAŞDAŞ, Ercan AKDENİZ, Murat YANAT, Tolga ATASOY, plaket ve başarı belgelerini Süper Lig Gözlemcisi Ünsal ÇİMEN ile Ege Üniversitesi Spor Kültür Daire Başkanı Gürcan TEMİZEL’in elinden aldılar.

C Klasman Hakemliğine terfi eden Emre BULUT’a plaket ve başarı belgesini UEFA Gözlemcisi Oğuz SARVAN verdi.

B Klasman Yardımcı Hakemliğine terfi eden Güner Mumcu TAŞTAN’a plaket ve başarı belgesini Gençlik ve Spor Müdürlüğü Müdür Vekili Ali SALBAŞ, Muhammet Ali DOĞAN’a plaket ve başarı belgesini Eski Süper Lig Hakemi ve MHK üyesi Ekrem YENCİ, Egemen SAVRAN’a plaket ve başarı belgesini eski süper lig hakemi Müşfik TALAS verdi.

B Klasman Hakemliğine terfi eden Direnç TONUSLUOĞLU , Erdem TEMEL’e plaket ve başarı belgelerini TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Aytekin DURMAZ verdi.

Bölgesel Gözlemciliğe terfi eden Halil İbrahim AKAR ve Ahmet ALTUNHAN‘a plaket ve başarı belgelerini İl Hakem Kurulu Başkanı Mustafa ASLAN verdi.

Klasman Gözlemciliğine terfi eden Necdet AKÇASOY, Murat SARAÇ, Hakan AKMISIR, Levent AKTAN, Ali Rüstem KURT’ A plaket ve başarı belgelerini Bölgesel Hakem Kurulu üyesi Aykut GÜMÜLÜ verdi.Süper Lig Yardımcı Hakemliğine terfi eden Gökmen BALTACI’ya plaket ve başarı belgesini Merkez Hakem Kurulu Üyesi Erol ERSOY verdi. Ödül töreninin ardından dualar eşliğinde kurban kesimi yapıldı. Törene katılanlara Lokma ve tavuklu pilav ikram edilmesiyle sona erdi.