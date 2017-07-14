İzmir'in 7 takımından, Folkart'a teşekkür ziyareti

İzmir'in 7 futbol takımının yöneticisi, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten'le birlikte kendilerine yeni sezon için forma reklamı veren Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ı ziyaret etti

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) işbirliğiyle gerçekleştirilen projede kulüplere transfer döneminde 1 milyon 534 bin TL destek sağlayan Folkart, 7 köklü takımı aynı forma reklamı altında birleştirdi. "İzmir'in renkleri tek yürek" sloganıyla gerçekleşen projede Folkart'tan mali destek alan kulüpler, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'a hep birlikte teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarete İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ, Bucaspor Başkanı Ahmet Doğan, Bergama Belediyespor Başkanı Süleyman Türkoğlu, Tire 1922 Başkan Yardımcısı Faik Sarayköylü ve İzmirspor Başkanı Mustafa Gürkan katıldı.



Proje kapsamında yeni sezonda formalarının göğsünde FOLKART yazacak kulüplerden 2'nci Lig'deki Altay, Karşıyaka, Bucaspor ve Menemen Belediyespor, KDV'leriyle birlikte 295'er bin TL, 3'üncü Lig'de takımları Bergama Belediyespor ve Tire 1922'de 141 bin 600'er TL, köklü kulüplerden İzmirspor ise 70 bin 800 TL'lik reklam desteği aldı.



İzmir'in geleceğine inanan bir şirket olarak, İzmir ve Çeşme'de 4 milyar 359 milyon TL yatırım değerine sahip 13 ayrı projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, şöyle dedi:



"İzmir ekonomisinin kalkınması sadece bu ve benzeri yatırımla olmaz. Bu nedenle kültür, sanat ve spor alanında önemli destekler veriyoruz. Folkart olarak İzmir'de kazanıyoruz ve kentin değerleri ile gönüllü paylaşımı lütuf değil görev olarak görüyoruz. Daha önce de Göztepe, Karşıyaka, Altay, Altınordu gibi futbol takımlarına da destek vermiştik."



Folkart olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bir kez daha İzmir'in futbol kulüplerine destek olmaya karar verdiklerini belirten Mesut Sancak, şöyle devam etti:



"Bu yıl takımların forma göğüs reklamlarını alarak verdiğimiz bu desteğimizi, İzmir'in takımlarına hep birlikte ve kategorilere göre eşit şekilde gerçekleştirmek istedik. İZVAK ile işbirliği içinde kulüplerimizle görüşmeler yaptık. Yaptığımız görüşmeler sonucunda Altay, Karşıyaka, Bucaspor, Menemen Beleiyespor, Bergama Belediyespor, Tire 1922 ve İzmirspor ile bir yıllık forma göğüs reklam anlaşması yaptık. Folkart, İzmir'in 7 köklü kulübüne bu noktada bir dayanışma duygusuyla, birlikte katkıda bulunmaktan büyük bir mutluluk duymaktadır. Günümüzden 127 yıl önce, 1890'da Türkiye'de ilk futbol karşılaşmasının yapıldığı yer olan bu güzel şehrin futbolda İzmir markası olarak çok daha iyi yerlerde olması gerektiğini düşünüyor ve bu amaç için desteğimizi sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum."



GÖZTEPE VE ALTINORDU'YLA MUTABAKAT SAĞLANAMADI



Mesut Sancak, İzmir'i bu sene Süper Lig'de temsil etmeye hazırlanan Göztepe ve 1'inci Lig takımı Altınordu'ya da teklifte bulunduklarını belirtti, "Göztepemiz'e, 1 yıllık forma reklamı karşılığında, 2 milyon 655 bin TL önerdik. Göztepe'den sonra Altınordu'ya önerdiğimiz yıllık rakam 826 bin TL oldu. Her iki takımımız ile bu rakamlar konusunda mutabakat sağlayamadık. Göztepe ve Altınordu'ya çok teşekkür ederek yol açıklığı diledik" ifadelerini kullandı.



BİRLİK VE DAYANIŞMA ÖRNEĞİ



İZVAK Başkanı Ali Erten, kulüplere destek projesini geliştirdikten sonra ilk çaldıkları kapının Folkart olduğunu belirtti, şöyle konuştu:



"Vakıf olarak kulüplerimize maddi kaynak sağlama amacıyla yaptığımız çalışmalar sonucunda 2017-18 sezonunda 7 İzmir kulübümüzün formalarında FOLKART yazısı yer alacak. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Önemli değerlerimiz olan kulüplerimizin ortak forma sponsoru ile sahaya çıkmalarının İzmirimiz'e çok yakıştığını ve çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Birliğin ve dayanışmanın gücüne inanıyoruz. Ortak forma sponsorumuz olan Folkart'a ve Sayın Mesut Sancak'a verdikleri destekten dolayı kulüplerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Bu işbirliğimizin hayırlı olmasını, ileriki yıllarda da gelişerek devam etmesini diliyorum."