İzmir'in görme engelli judocuları 5 madalya kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir’de yapılan Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda 4 altın, 1 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atı

Eskişehir'de düzenlenen ve 72 kulüpten 300 sporcunun katıldığı Türkiye Görme Engelli Judo Şampiyonası'na İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü damgasını vurdu. Büyükşehir Belediyesi sporcularından 50 kiloda Hasan Yıldıray, 52 kiloda Gülhan Atasayar, +70 kiloda Yücel Yılkıran ve 100 kiloda Gökhan Biçer tüm rakiplerini yenerek altın madalyaya uzandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir diğer sporcusu Onur Taştan ise +100 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.



Başarılı sonuçlarla İzmir'e dönmekten büyük gurur duyduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Münir Tunç, “Görme engelli judoda madalyaları toplamaya devam edeceğiz. Eskişehir’de başarılı olan sporcularımız milli takım aday kadrolarında yer alıp 2020 Paralimpik Olimiyatları'na hazırlanacaklar. Bizlere her zaman destek veren Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’na ve tüm kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.



