İzmir'in gururu Özgür

İZMİRLİ bedensel engelli basketbolcu Özgür Gürbulak, kaptanlığını yaptığı Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda zirveye taşıdı

Millilerimiz, İspanya'da Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde 20-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 23'üncü Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda önce namağlup finale çıktı ardından finalde Büyük Britanya'yı 76-69 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Turnuvada oynadığı 7 maçı da kazanan ekibimizde kaptan Özgür, finalde 25 sayıyla en skorer isim olurken, 12 asist ve 6 ribauntla yıldızlaştı. Şampiyonada 25 sayı, 8.5 asist ve 7.8 ribaunt ortalaması yakalayan Özgür, organizasyonun en değerli oyuncusu da seçildi.



Yıllardır İstanbul'da Galatasaray, Saran Anadolu ve Beşiktaş formalarını giyen 36 yaşındaki Özgür Gürbulak, basketbola 1998 yılında İzmir'de tesadüf sonucu başladı. İlk olarak Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü, sonrasında Rehabilitasyon Engelliler Spor Kulübü'nde oynayan basketbolcunun yıldızı, İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Türkiye şampiyonluklarına ambargo koyan kadrosunda parladı. Özgür Gürbulak, İzmir BŞB'den transfer olduğu Galatasaray'da Avrupa şampiyonlukları yaşadı. A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda 2009, 2013 ve 2015 yıllarında ikinci olan kadrolarında da yer alan başarılı sporcu, 2016 Rio Paralimpik Olimpiyatları'nda ay-yıldızlı ekibimizde mücadele etti.

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