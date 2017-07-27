İzmir'in gururu Yılkan

ARKAS Çeşme Yelken Kulübü'nün 17 yaşındaki sporcusu Yılkan Timurşah, laser 4.7 gençler kategorisinde dünya şampiyonu olarak İzmir'e büyük bir gurur yaşattı

Belçika'nın Nieuwport kentinde 19-24 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2017 Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda tüm rakiplerini geride bırakan milli yelkencimiz, dünyanın zirvesine çıktı. Geçen nisan ayında da İspanya'da yapılan 2017 Avrupa Laser 4.7 Gençler Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Yılkan Timurşah'ı İzmir'e dönüşünde Adnan Menderes Havalimanı'nda arkadaşları ve ailesinin yanı sıra Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Çeşme İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Arkas Çeşme Yelken Kulübü Başkanı ve Arkas Sailing Team Kaptanı Tolga Yağlı, bando eşliğinde karşıladı.



9 yaşında başladığı yelken sporunda 2015'te Arkas Çeşme Yelken Kulübü bünyesine katılan ve aynı yıl milli takıma seçilen Yılkan, "Yıllar süren eğitim ve tecrübeyle Laser 4.7 Gençler Dünya Şampiyonu oldum. 3 ay önce Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştım. Bu başarı çalışarak, azimle ve kulübüm sayesinde geldi. Çok mutlum" dedi.



Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Nefesimizi tutarak bu şampiyonluğu bekledik. Yılkan, hem ailesi, hem kulübü, hem de bizim ve ülkesi için bir gurur kaynağı oldu" diye konuştu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İzmir İl Müdürü Nüammer Uslu ise, "İzmirimiz'den, İzmirimiz'in içindeki sporcularımızdan dünya şampiyonu çıkması bizlere gurur verdi. Bu başarıların artarak devam etmesini bekliyoruz. Bundan sonra Yılkan'dan olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



YELKENDE ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU



İzmir'in yetiştirdiği yelkenciler, uluslararası alanda ülkemize ilkleri yaşattı. Türk yelkencilik tarihindeki ilk iki dünya şampiyonluğunu Karşıyakalı yelkenciler getirdi. Yeşil kırmızılı kulübün eski sporcularından Güray Zünbül, 2000 yılında Dünya Laser Radial Şampiyonası'nda gençlerde birinci oldu. Yine aynı kulüpten Onur Derebaşı, 2003'te Laser 4.7 sınıfı gençlerde dünya şampiyonluğunu elde ederek büyük bir başarı kazandı.



Yılkan, bu iki sporcudan sonra yelkende İzmir'den çıkan üçüncü dünya şampiyonu olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Karşıyakalı yelkenci Efe Soysal, geçen yıl Europa Cup 2016'da Laser Radial U19 kategorisinde 261 yelkenci arasından kategorisinde birinci, genel klasmanda ikinci gelirken 2014 Optimist Takım Yarışları Avrupa Şampiyonası'nda Karşıyakalı Ece Göksu'nun da yer aldığı milli takım ise tarihinde ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.







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