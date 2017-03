İzmir'in Milli gururu

A Milli Takım, gençlerden oluşan kadrosuyla çıktığı özel maçta Moldova'yı 3-1 mağlup ederken, İzmir'in Türk futboluna kazandırdığı futbolcuların ay yıldızlı forma altında sergilediği performans, futbolseverlerin göğsünü kabarttı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Eskişehir'deki müsabakada İzmir patentli Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu ve Onur Kıvrak'a ilk 11'de şans verirken, Harun Tekin'i ikinci yarıda oyuna aldı. Altınordu'da vitrine çıkan iki isimden Freiburglu Çağlar savunmada, Medipol Başakşehirli Cengiz sol kanatta, Altay altyapısından yetişen Trabzonsporlu Okay orta sahada, Karşıyaka'da parlayan Trabzonsporlu Onur ve Menemen Belediyespor'da yetişen Bursasporlu Harun kalede görev aldı.



Yeni Eskişehir Stadı'nda 35 bin futbolseverin önünde muhteşem bir atmosferde oynanan karşılaşmanın 52'nci dakikasında ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla Moldova filelerini sarsarak skoru 3-0'a taşıyan Cengiz, A Milli Takım'daki ikinci maçında ilk golünü kaydetti. Kaleci Harun da A Milli formayı ilk kez terletme heyecanı yaşadı. Tribünlerden bol bol alkış toplayan genç yetenekler, Türk futbolunun geleceği adına olumlu sinyaller verirken futbol otoritelerinden de tam not aldılar. Yıllardır Süper Lig'de temsilcisi bulunmayan İzmir, yetiştirdiği yıldızların başarısıyla gurur duyarak teselli buldu. Fatih Terim, "Dünyanın en genç milli takımlarından birini sahaya sürdük. Oyunu çok iyi oynadılar" diyerek ekibini kutladı.