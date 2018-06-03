İzmir'in tek kız güreş kulübü alkışlarla şampiyon

Ata sporu güreşin yalnız erkek sporu olmadığını kanıtlamak, "Kızlar güreş yapamaz" düşüncesini yıkıp ülkemizde olimpiyata aday yeni güreşçiler yetiştirmek için kurulan İzmir İdman Yurdu, kısa sürede imkansızlıklar içinde önemli başarılar kazandı

İzmir'in tek kız güreş kulübü alkışlarla şampiyon
03 Haziran 2018 Pazar 14:49

Kasım 2016'da Antrenör Ahmet Can Özgöbek yönetiminde 43 sporcuyla çalışmalara başlayan, idman yapacak salon bulmakta bile sıkıntı çeken kulüp, önyargılar ve engellerle 8 sporcuya düşmesine rağmen yılmadı.

Kurulduğu ilk yıl içinde Mayıs 2017'deki Minik Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda 11-13 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu çıkaran kulüp, 2 yıldır çeşitli yaş kategorilerinde madalyalara ambargo koydu. Turnuvalar için sabaha karşı yola çıktıklarını, sporcuların ailelerinin desteğiyle maçlara çıkabildiğini söyleyen Ahmet Can Özgebek, "Bazı sporcular maçlara bile gelemiyor. Birçok sıkıntıya rağmen tabuları yıktık. Destek ve teşvik olmadan İzmir'de kız güreşini canlandırıyoruz. Sporcu sayımızı artırmak ve kızlarımıza destek bulmak için çalışıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
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