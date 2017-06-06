İzmir'in 'Uçan kızı' büyük başarılara imza attı

İzmirli 14 yaşındaki Simay Özçiftçi, birçok derece kazandığı jimnastikte denge korkusunu yenemediği için spordan uzaklaştığı sırada, öğretmenlerinin tavsiyesiyle başladığı atletizmin altın çocuğu, 'Uçan kızı' oldu

Karşıyaka'da oturan Simay Özçiftçi, ailesinin yönlendirmesiyle henüz 4 yaşında başladığı jimnastikte kendi kategorilerinde önemli başarılar elde etti. Ancak, artistik paralelde denge korkusunu aşamadığı için de bu alanda istediği derecelere ulaşamadı. Jimnastiğin yanı sıra artık sporu bırakmak istediğini ailesine söyleyen Simay, öğretmenlerinin, bazı hareketleri aşırı hızlı olmasından dolayı yapamadığını söyleyip atletizme yönelmesini tavsiye etmesi üzerine, seçmelere girdi.



ATLETİZMİN ALTIN ÇOCUĞU

Jimnastikte elde ettiği alt yapıyı 9 yaşında başladığı atletizmle birleştiren Simay Özçiftçi, yeteneği ve hızıyla Enka Spor Kulübü'nün yöneticilerinin de dikkatini çekti. Simay, özellikle 100 ile 200 metre alanında hızıyla, İzmir'i de aşıp Türkiye genelinde önemli başarılar elde etti. Atletizmin altın çocuğu, 'uçan kız' Simay, son iki yılda da Türkiye'nin en hızlısı seçildi. Önümüzdeki günlerde bir kez daha Türkiye'nin en hızlısı yarışmasına katılacak olan Simay, başarılı olması durumunda ise İtalya'ya gitmeye hak kazanacak. Simay Ayrıca 10-11 Haziran 2017 tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek Uluslararası Sprint ve Bayrak Festivali'ne katılacak. Burada yaşı tutmamasına rağmen Yıldız Milli Takımı'nda olan ve kendisinden üç yaş büyük kızlarla bayrak yarışmasında görev alacak. Haftanın 5 günü, ikişer saatlik antrenmanlarla yarışmalara hazırlanan Simay Özçiftçi, 2015 yılında Türkiye'nin en hızlısı seçilip İsveç'e, 2016 yılında da aynı unvanı elde edip bu kez Hollanda'ya gitti. Karşıyaka Ortaokulu öğrencisi Simay Özçiftçi, şöyle dedi:"Küçük yaşta spora başlamıştım. Çok seviyordum ama kendimce sakatlık diyebileceğim denge korkusundan dolayı jimnastikten olduğu gibi spordan da soğudum. Bu sırada öğretmenlerimiz benim atletizme devam etmemi istedi. Seçmelerde önemli bir başarı elde ettim. Sonrasında antrenmanlarda da özellikle kısa mesafe koşularında yetenekli olduğum değerlendirildi. Hep bu yarışmalara katıldım. Ancak ben 400 metre düz ve engellide de yarışmak istiyorum. Bunu da büyüyünce yapacağım. Spordan artık kopamam."Simay, en büyük hayalinin milli takım formasıyla uluslararası yarışmalarda koşup şampiyonluklar elde etmek olduğunu söyledi.