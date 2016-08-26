26 Ağustos 2016 Cuma
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    • İzmir Konak Belediyespor pes etmeyecek

    UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ön eleme grubundaki ikinci maçında Hollanda'da Macaristan temsilcisi Frencvaros'a 2-0 yenilerek liderliği Hibernians'ı 9-0 mağlup eden ev sahibi Twente'ye kaptıran Konak Belediyespor, moral bozmadı

    26 Ağustos 2016 Cuma 14:28
    İzmir Konak Belediyespor pes etmeyecek
    İlk karşılaşmada Malta ekibi Hibernians'ı 5-0'lık skorla deviren Konak Belediyespor 3 puanda kalırken, Teknik Direktör Ali Alanç pazar günü karşılaşacakları Twente'yi yenerek gruptan çıkacaklarına inandığını söyledi.

    Ferencvaros'un Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğunu dile getiren Alanç, "Kızlarımız ellerinden geleni yapmalarına rağmen kaybettik. Ancak yine de pes etmeyeceğiz" dedi. Mavi beyazlı ekip pazar günü saat 16.30'da karşılaşacağı lider Twente'yi yendiği takdirde Ferencvaros'un Hibernians'a takılmasını bekleyecek. Konak Belediyespor ve Ferencvaros kazanırsa, gruptan çıkacak takımı üçlü averaj belirleyecek. Twente berabere bile kalsa, bileti alacak. 
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: UEFA, Kadınlar, Şampiyonlar, Ligi, ön

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