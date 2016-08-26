Haber Kaynağı: DHA

İlk karşılaşmada Malta ekibi Hibernians'ı 5-0'lık skorla deviren Konak Belediyespor 3 puanda kalırken, Teknik Direktör Ali Alanç pazar günü karşılaşacakları Twente'yi yenerek gruptan çıkacaklarına inandığını söyledi.Ferencvaros'un Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğunu dile getiren Alanç, "Kızlarımız ellerinden geleni yapmalarına rağmen kaybettik. Ancak yine de pes etmeyeceğiz" dedi. Mavi beyazlı ekip pazar günü saat 16.30'da karşılaşacağı lider Twente'yi yendiği takdirde Ferencvaros'un Hibernians'a takılmasını bekleyecek. Konak Belediyespor ve Ferencvaros kazanırsa, gruptan çıkacak takımı üçlü averaj belirleyecek. Twente berabere bile kalsa, bileti alacak.