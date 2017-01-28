İzmir taraftar grupları da yanıt verdi: Atatürk yolunda biz de varız

Geçtiğimiz günlerde Rıdvan Dilmen'in başlattığı 'Güçlü bir Türkiye için ben de varım' kampanyasına İzmir takımlarının taraftarları da katıldı

Eski futbolcu yeni futbol yorumcusu Rıdvan Dilven, geçtiğimiz günlerde 'Güçlü bir Türkiye için ben de varım' şeklinde bir video çekerek, 'sen de var mısın Arda' diye sormuştu. Daha sonra bir video çeken Arda, Burak Yılmaz'a seslenmiş, Burak Yılmaz da Murat Boz'a benzer bir video ile yanıt vermişti.



Referandumla ilgili görüşlerini açıklayan ünlü isimler gündeme bomba gibi düşmüş, kimileri eleştirirken, kimileri de ünlülerin yanında yer almıştı.



İzmir futbol takımlarının taraftar grupları da bu olaya kayıtsız kalamadı. Maçlarla kıyasıya rekabet içinde olan taraftar grupları bu kez ağız birliği etti. Taraftar grupları Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda olduklarını açıklayarak, birbirlerine 'sen de var mısın' diye sordu. İşte Göztepe, Bucaspor, Karşıyaka, Altay ve Altınordu taraftar gruplarının o yazışmaları...



