İzmir U13 rakiplerine gol yağdırdı  

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğinde yürütülen "Futbol Altyapı Gelişim Projesi" kapsamında kurulan kulüpler arasında düzenlenen U 13 turnuvasının, Antalya'da yapılan ilk etabında İzmir'i temsil eden İzmir Gençlik Merkezi Spor Kulübü takımımız, 3'de 3 yaparak, grubunu lider bitirip ikinci etap maçlarına katılma hakkı kazandı.

Futbol Oyun Kuralları'na göre gerçekleşen turnuvada C grubunda mücadele eden İzmir ekibi oynanan karşılaşmalar sonunda Antalya temsilcisini 5-0, Bursa temsilcisini 1-0 ve İstanbul temsilcisini 11-0 yenerek gol yemediği karşılaşmalarda adeta rakip filelere gol yağdırdı. Kulüp başkanlığını Foça İlçe GSİM Müdürü Emre Şahin'in yaptığı, Teknik sorumlu Yaşar Demir, yardımcı antrenör Kenan Deniz ve Kaleci antrenörlüğünü Zekeriya Kuşak'ın çalıştırdığı İzmir temsilcisi ekip, 5-7 Nisan tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek olan ikinci etap maçları hazırlıklarına İzmir'de devam edecek. İlk etap maçlarından memnun ayrıldığını belirten Teknik sorumlu Yaşar Demir"Antalya'da çok iyi mücadele ederek . Faır Play çerçevesi içinde grubumuzu lider tamamladık. Gençlerin bu başarısı bizleri de çok gurulandırdı. Bursa daki ikinci etap maçları sonrasıda istanbul ve izmir etap sonucunda finali hedefliyoruz." dedi. n Erkan Kart