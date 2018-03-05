İzmirli Deniz, Avrupa Şampiyonu oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin alt yapısından yetişen eskrim sporcusu Deniz Selin Ünlüdağ, Rusya’nın Sochi kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Bu başarıyı elde eden ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçen İzmir Büyükşehir Belediye sporcusu Ünlüdağ, başarısıyla tüm Türkiye’nin göğsünü kabarttı

Eskrim sporuna gönül verenlerin 4 gün boyunca büyük bir ilgiyle izlediği Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası nefes kesen mücadelelere sahne oldu. 867 eskrimcinin yarıştığı Rusya’nın Sochi kentinde düzenlenen şampiyonada İzmir Büyükşehir Belediye sporlu 17 yaşındaki Deniz Selin Ünlüdağ, Avrupa Şampiyonluğu kazanan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti.



Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda 56 yıldız kadın kılıç sporcusunun katıldığı müsabakalarda eleme maçlardan 9'uncu sırada çıkmayı başaran Deniz Selin Ünlüdağ, 64’lük tabloyu maç yapmadan geçti. Deniz Selin, son 32 turunda İtalyan Gaia Pia Carella’yı 15-7 yenerek son 16’ya kalmayı başardı. Bu turda Rumen Felicia Jakob’u 15-12 yenen Deniz Selin Ünlüdağ, çeyrek finalde de Macar Valentina Nagy’yi 15-9 yendi ve yarı finalde Rus Darya Drozd’nin rakibi oldu. Rus rakibini de 15-9 yenerek final yükselen Deniz Selin Ünlüdağ, finalde Bulgar Yoana İlieva’yı 15-11 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu ve altın madalyayı Türkiye'ye getirdi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sporcularından kadın kılıç Deniz Selin Ünlüdağ’ın kazandığı bu madalya bireyselde Türkiye’nin 95 yıllık eskrim tarihinin ikinci, kadınlar kategorisinde ise ilk Avrupa Şampiyonluğu oldu.





