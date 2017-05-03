İzmirli otizm hastası Şevval, bir ilki yaşattı

İzmirli otizmli yüzücü Şevval Tekin, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize kazandırdığı ilk altın madalyanın ardından A barajını geçerek dünya şampiyonasına da katılma hakkını elde eden ilk yüzücümüz oldu.



Geçen yıl İtalya'da gerçekleşen Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'ndan 1 altın, 2 gümüş olmak üzere 3 madalyayla dönen, aynı şampiyonada daha önce de bronz madalya kazanan 16 yaşındaki Şevval, İngiltere'de 27-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Para Swimming Dünya Serisi'nde büyük bir başarıya imza attı.



Ailesinin teşvikiyle 9 yaşında yüzme sporuna başlayan Şevval, 100 metre kelebekte A barajını geçerek Meksika'da eylül ayında düzenlenecek 2017 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılma hakkını kazanan ilk Türk oldu. Bu başarısıyla 202Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi IPC (Uluslararası Paralimpik Komitesi) lisansı da onaylanan Şevval, önümüzdeki yıldan itibaren Tokyo için puan toplamaya başlayacak.



Şevval, 2020 Paralimpik Oyunları'da da katılırsa bu başarıya ulaşan ilk Türk otizmli sporcu olacak. Antrenörü Mert Onaran, Şevval'in dünya şampiyonası'ndan madalyayla döneceğini söyledi.