İzmirli sporcu Fransa'da birinci oldu

Avrupa pistlerinde ülkemizi başarıyla temsil eden Galip Atar, Fransa’da elde ettiği birincilikle Ferrari Challenge Europe’da şampiyona liderliğine yükseldi. İzmirli milli sporcu, Fransa’nın ünlü pisti Paul Ricard’da düzenlenen serinin 4. ayağında her iki yarışı da kazanarak şampiyonanın 25 yıllık tarihinde liderlik koltuğuna oturan ilk Türk ve Müslüman pilot olarak tarihi bir başarı elde etti

Sezona Avrupa şampiyonluğu hedefiyle başlayan Galip Atar, Fransa’nın ünlü pisti Paul Ricard’da organize edilen Ferrari Challenge Europe 4. Ayağına damgasını vurdu. 458 Challenge EVO kategorisinde mücadele eden Atar, her iki günde de sıralama turlarının en hızlı ismi oldu. Cumartesi ve pazar günü koşulan iki yarışta da birinciliği elde eden sporcumuz bu yarış sonrasında şampiyona liderliğine yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Atar, FIA uluslararası yarış serileri arasında yer alan ve tamamen eşit otomobillerin mücadele ettiği tek marka kupaları içinde en prestijli serilerden biri olan Ferrari Challenge’da, şampiyona liderliğine yükselme başarısı gösteren ilk Türk sporcu oldu.



Yarış sonrası yaptığı açıklamada Galip Atar “Sezon başında henüz rakiplerimiz bile belli değilken Avrupa şampiyonluğunu ülkemize getirme hedefiyle yola çıktık. Yarış sonrasında bayrağımızı podyumun en üstünde dalgalandırmak gurur vericiydi. Fransa’da iki yarışı da kazanarak elde ettiğimiz liderliği sezon sonuna kadar koruyarak hedefimize ulaşmak için elimizden geleni ortaya koyacağız" dedi. Ferrari Challenge Europe 22 – 24 Eylül tarihlerinde İngiltere’nin Silverstone Pisti’nde organize edilecek 5. ayak ile devam edecek.



