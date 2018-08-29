İzmirli Yasemin, dünya rekoru kırdı

Altyapıya verdiği önemle Türk sporuna sayısız yetenek ve şampiyon sporcu kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir büyük gurur daha yaşıyor. Türk okçuluğunun yükselen yıldızı İzmirli Yasemin Ecem Anagöz'ün Mete Gazoz'la birlikte kırdığı "gençler dünya rekoru" spor dünyasında yankı yarattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında kurulan güçlü altyapı meyvelerini vermeyi sürdürüyor. İzmir'in Türk sporuna son armağanı ise artık dünya rekortmeni unvanını da taşıyor. Henüz 18 yaşındayken Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etme başarısını gösteren Yasemin Ecem Anagöz, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndan altın madalya ve dünya rekoruyla dönüyor. Polonya'nın Legnica kentindeki şampiyonada Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, 1348 puana ulaşarak gençler dünya rekorunu kırmayı başardı.

Muhteşem ikili

Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, geçtiğimiz Temmuz ayında Almanya’nın başkenti Berlin’de Dünya Kupası’nın 4. ayak yarışmalarında gençler dünya rekorunu kırmıştı. Yasemin ve Mete ikilisi, Dünya Kupası ilk ayağında Çin Halk Cumhuriyeti'nde gümüş, Antalya'daki üçüncü ayakta ise bronz madalya kazanmışlardı. Aynı ikili Yunanistan'da yapılan Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda ise Avrupa Şampiyonluğu elde etmişti.

1998 yılında dünyaya gelen Yasemin Ecem Anagöz, okçuluğa 2007 yılında henüz 9 yaşındayken başladı. 2011 yılında ise miniklerde 118 puanla ilk rekorunu kırdı. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen kariyerine dünya rekorları, Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları sığdıran İzmir Büyükşehir Belediyesporlu genç okçu, dünyanın en iyi sporcuları arasına girmeyi başardı.