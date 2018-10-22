İzmirspor galibiyeti kaçırdı: 2-2

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.Grup 5.Haftasında İzmirspor, Kemalpaşa 8 Eylül Stadında konuk ettiği Orhangazi Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı

Erkan Kart- Buca İlçe Stadı’nın bakıma alınmasından dolayı daha da kötü bir zemine sahip olan Kemalpaşa 8 Eylül Stad’ın da oynanan karşılaşmada rakibi karşısında ilk 11 oyuncularından Savaş, Anıl ve Özcan’dan yoksun bir kadroyla çıktı. Karşılaşmanın ilk yirmi dakikası karşılıklı zayıf sonuç getirmeyen ataklarla geçti.

30. Dakikada İzmirspor atağında sol kanattan Tolganın ortasında arka direkte topu Ferdi kafa ile filelere gönderdi:1-0 Bu gol sonrasında Orhangazi Belediyespor teknik direktörü Cevdet Nail Sancaklı topun dışarıdan geldiğini söyleyerek itirazlarını sürdürünce maçın hakemi tarafından oyun dışına gönderilen Teknik adam saha dışına çıkmamakta ısrar etti. Karşılaşmayı Başlatan hakemi 4. Hakem bir kez daha uyararak oyunu durdurup teknik adamı saha dışına gönderdi ve oyunu tekrar devam ettirdi. İlkyarı 1-0 İzmirspor’un üstünlüğünle sonra erdi.

49. Dakikada Orhangazi Belediye atağında Yunus Öz’ün ara pasıyla ceza sahasına giren Oğuzhan Bozkurt, kaleci Uğur’u da geçip topu filelere gönderdi 1-1.

53. Dakikada konuk ekipten Oğuzhan Bozkurt ceza sahasına sagdan girdi boş pozisyondaki Mustafa Demir’e bıraktı bu futbolcunun şutu yan ağlarda kaldı.

61. Dakikada Konuk ekipten Yunus Öz’ün kornerinde ceza sahası içinde Adem Erdem kafayı vurdu. İzmirspor kalecisi Uğur son anda uzanıp topu dışarı çeldi.

73. Dakikada İzmirspor’dan Ferdi topla ceza sahasına soldan girdi. Osman Alptekin’in Ferdi’ye yaptığı mudahele sonrasında Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Murat Arslan İzmirspor’u 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın Uzatma bölümleri oynanırken 90+6’da İzmirspor ceza sahası içinde Utku’nun Oğuzhan’a yaptığı harekete hakem penaltı verdi. Atışı kullanan Mustafa Demir eşitliği sağladı ve penaltı atışı sonrası Hakem santra yapılmadan maçı bitirdi: 2-2. Maç sonunda İzmirsporlu oyuncular büyük bir üzüntü yaşarken, Bazı yöneticiler maçın uzatma dakikalarında İzmirsporlu oyuncuların zaman kazanmak için yerde yatmalarına isyan etitiği görüldü.