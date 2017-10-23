İzmirspor na mağlup liderliğini sürdürdü

İzmir Süper Amatör Küme Beyaz Grupta İzmirspor, Yeşilyurt sahasında konuk ettiği Güraltay’ı 65. Dakikada serbest vuruştan Gökan Dereli’nin attığı gol ile 1-0 yenerek grubu’nda na mağlup liderliğini sürdürdü

Erkan Kart- Maç Dakikaları:



2. Dakikada İzmirspor atağında Doğancan kaleyi karşıdan gören pozizyonda ceza sahası yay cizgisi üzerinden kaleyi yokladı top az farkla üstten dışarı çıktı.



12. Dakikada İzmirspor atağında sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Alican topu ceza sahasına kesti Hakan kafayı vurdu top yandan dışarı çıktı.



35. Dakikada bir başka İzmirspor atağında sol kanattan Berkin’in ortasında ceza sahası içinde Hakan bir kez daha kafayı vurdu top kaleci Ayhan’da kaldı.



38. Dakikada İzmirspor defansı kendi sahasından çıkarken kaptırdığı topta Güraltay’dan Mert sağ kanattaki boşta bulunan Sergen’e pasını verdi bu futbolcunun şutu yan ağlarda kaldı.



45+1. Dakikada Güraltay adına net bir posizyonda ceza sahası içi sağ çaprazında Sergen’in vuruşunda İzmirspor kalecisi Uğur gole izin vermedi. İlk yarı golsüz sonra erdi.



51. Dakikada Güraltay atağında Barış’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki karanbolde topa en son Yusuf dukundu İzmirspor defansına çarpan top az farkla dışarı çıktı.



54. Dakikada İzmirspor’lu Doğancan orta sahadan aldığı topla ceza sahasına sağ kanattan girdi şutunu çekti. Top yandan dışarı çıktı.



65. Dakikada İzmirspor atağında Ahmet Kıtır’a yapılan fual sonrasında topun başına geçen Gökhan Dereli, kaleyi karşıdan gören pozisyonda 25 metreden şık bir vuruşla Güraltay Kalecisi Ayhan’ı avladı: 1-0



75. Dakikada Ani gelişen İzmirspor atağında Gökhan Vardar ceza sahası içinde sert vurdu top Güraltay kalecisi Ayhan’da kaldı.



80. Dakikada ev sahibi ekip bir kez daha gole yklaştı. Gökhan Dereli topla sol kanattan keleye yaklaştı önünü açtı sert vurdu Kaleci Ayhan son anda uzandı ve mutlak bir golü önledi. Kalan dakikalarda her iki takım adına gol getiren bir pozisyon olmayınca İzmirspor karşılaşmayı 1-0 kazanarak İzmir Süper Amatör Küme Beyaz Grupta yenilgisiz 10 puanla liderliğini devam ettirdi.