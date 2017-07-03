İZSİAD, Göztepe’ye sözünü tuttu

Göztepe’ye şampiyon olmaları halinde verecekleri 350 bin TL’lik desteği düzenlenen törenle takdim eden İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, yeni başarıların olması halinde desteklerinin artarak süreceğini belirtti

Ali Budak- İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) daha önce açıkladığı ve

Yeni desteklerimiz de olabilir

Göztepe’nin Güzelyalı’da bulunan kulüp binasında gerçekleştirilen törende konuşan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, ‘Göztepe’ye vermiş olduğumuz sözümüzü yerine getirmekten dolayı çok mutluyuz. Göztepe’ye şampiyonluk primi vereceğimizi açıkladıktan sonra Altay ve Karşıyaka gibi diğer takımlarımız da prim talebinde bulundu. İzmirliyim ancak primi Süper Lig’e çıkan takımlara veriyoruz. Onlar çıksın onlara da vereceğimizi söyledik. Kentin dinamiklerini harekete geçirmek için yaptığımız bu hareketle öncü olduk. Göztepe, İzmir takımıdır. Bütün İzmirliler gibi İzmir’in Süper Lig’de bir takımı olmamasından dolayı şikâyetçiydim. Sanırım bizim girişimimiz uğurlu geldi. Bizde bugün taahhüdümüzü yerine getirip çekimizi getirdik. Yapacağımız proje kapsamında desteğin devamı gelecek. Yeni desteklerimiz de olabilir’ dedi.

Herkes birbirini aşağıya çekmeye çalışıyor

İZSİAD’a desteklerinden ötürü çok teşekkür eden Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, şunları söyledi: Şehrin dinamiklerini harekete geçirecek tüm kurumların birlikte hareket etmesi bizim için çok önemli. Aynı desteğin Süper Lig’de de devam etmesini bekliyoruz. Çünkü bu tür desteklere uzun yıllardır İzmir hasretti. Özellikle stat konusunda da benzer zorluklarla karşılaşıyoruz. Gürsel Aksel Stadı’nın çizimini kendim yaptırdım. 2 milyon TL harcadım. Bir yıl uğraştık. Stat için ayrılan alan Karşıyaka’nın alanından daha büyük. 3 ay bizzat projesiyle uğraştım. İhale oldu. Bu sefer de Karşıyakalılar ‘onların stadı niye daha büyük oldu’ dediler. Ben bu durumu kabullenmiyorum. Ağlayacağına sende iste. Pınar Karşıyaka şampiyon olduğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kulübe 10 bin kişilik kapalı spor salonu sözü verdi. Kimse kapalı spor salonunu tartışmıyor. İzmir’de negatif rekabet var, pozitif rekabet yok. Herkes birbirini aşağıya çekmeye çalışıyor. İzmir’de çok kulüp yok. Bütün kulüpler birbiri ile kavga edip, enerjilerini yitirmiş.

14 milyon TL’ye altyapı akademisi

Geçmişte kazanılan başarılardan sonra kulübe verilen paraların çarçur edildiğine dikkat çeken Sepil, ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi bize 1 milyon TL şampiyonluk primi vermek istedi. 1 milyonluk şampiyonluk primini reddettim. İstemedim. Aziz Kocaoğlu’ndan 6 milyonluk başka bir söz almıştık o bir 1 milyonu oraya ekledim. Böylece Torbalı’daki tesisin yarısını onlar verecek yarısını biz vereceğiz. 14 milyon TL’ye Altyapı akademisi yapacağız’ ifadelerini kullandı. - İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) daha önce açıkladığı ve Göztepe ’nin şampiyon olarak Süper Lig’e çıkması halinde 350 bin TL’lik yardım yapacakları sözünü yerine getirdi. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ve İZSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, Göztepe’ye söz verdikleri 350 bin TL’lik Süper Lig primini temsil eden çeki Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ’e düzenlenen törende verdi.Göztepe’nin Güzelyalı’da bulunan kulüp binasında gerçekleştirilen törende konuşan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, ‘Göztepe’ye vermiş olduğumuz sözümüzü yerine getirmekten dolayı çok mutluyuz. Göztepe’ye şampiyonluk primi vereceğimizi açıkladıktan sonra Altay ve Karşıyaka gibi diğer takımlarımız da prim talebinde bulundu. İzmirliyim ancak primi Süper Lig’e çıkan takımlara veriyoruz. Onlar çıksın onlara da vereceğimizi söyledik. Kentin dinamiklerini harekete geçirmek için yaptığımız bu hareketle öncü olduk. Göztepe, İzmir takımıdır. Bütün İzmirliler gibi İzmir’in Süper Lig’de bir takımı olmamasından dolayı şikâyetçiydim. Sanırım bizim girişimimiz uğurlu geldi. Bizde bugün taahhüdümüzü yerine getirip çekimizi getirdik. Yapacağımız proje kapsamında desteğin devamı gelecek. Yeni desteklerimiz de olabilir’ dedi.İZSİAD’a desteklerinden ötürü çok teşekkür eden Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, şunları söyledi: Şehrin dinamiklerini harekete geçirecek tüm kurumların birlikte hareket etmesi bizim için çok önemli. Aynı desteğin Süper Lig’de de devam etmesini bekliyoruz. Çünkü bu tür desteklere uzun yıllardır İzmir hasretti. Özellikle stat konusunda da benzer zorluklarla karşılaşıyoruz. Gürsel Aksel Stadı’nın çizimini kendim yaptırdım. 2 milyon TL harcadım. Bir yıl uğraştık. Stat için ayrılan alan Karşıyaka’nın alanından daha büyük. 3 ay bizzat projesiyle uğraştım. İhale oldu. Bu sefer de Karşıyakalılar ‘onların stadı niye daha büyük oldu’ dediler. Ben bu durumu kabullenmiyorum. Ağlayacağına sende iste. Pınar Karşıyaka şampiyon olduğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kulübe 10 bin kişilik kapalı spor salonu sözü verdi. Kimse kapalı spor salonunu tartışmıyor. İzmir’de negatif rekabet var, pozitif rekabet yok. Herkes birbirini aşağıya çekmeye çalışıyor. İzmir’de çok kulüp yok. Bütün kulüpler birbiri ile kavga edip, enerjilerini yitirmiş.Geçmişte kazanılan başarılardan sonra kulübe verilen paraların çarçur edildiğine dikkat çeken Sepil, ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi bize 1 milyon TL şampiyonluk primi vermek istedi. 1 milyonluk şampiyonluk primini reddettim. İstemedim. Aziz Kocaoğlu’ndan 6 milyonluk başka bir söz almıştık o bir 1 milyonu oraya ekledim. Böylece Torbalı’daki tesisin yarısını onlar verecek yarısını biz vereceğiz. 14 milyon TL’ye Altyapı akademisi yapacağız’ ifadelerini kullandı.