İZSİAD'tan Göztepe'ye 350 bin TL

İzmir'in Süper Lig hasretine son veren Göztepe, İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (İZSİAD) 1'inci Lig'deki play off etabı öncesi söz verdiği 350 bin TL'lik şampiyonluk primini aldı

Sarı kırmızılılar için hazırlanan sembolik çeki İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt ve yönetim kurulu üyeleri, kulüp binasında Başkan Mehmet Sepil'e verdi. Bir İzmirli olarak kentin Süper Lig hasretinin dinmesini çok istediklerini söyleyen Hasan Küçükkurt, "Şehrin dinamiklerini harekete geçirmek için play off öncesi Göztepe'ye prim sözü vermiştik. Kulübe uğurlu geldiğimizi düşünüyorum. Göztepe'yi daha iyi yerlerde de görmek istiyoruz. Desteğimiz yeni projelerle sürecek" ifadelerini kullandı.



İZSİAD'a katkılarından dolayı teşekkür eden Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise derneğin play off şampiyonluğu sürecinde bir ilki gerçekleştirdiği belirtirken söyle konuştu:



"Şehrin tüm spor dinamiklerini harekete geçirmek, tüm kurumların desteği çok önemli. Uzun yıllardır sağlanmayan katkıyı İZSİAD, play off öncesi yaptı. Paranın büyük bir kısmını kulübümüze ödeyip sembolik çeki de getirdiler. Süper Lig kolay değil. Katkıların sürmesini bekliyoruz. Bu prim, umarım güzel şeylerin başlangıcı olur."



Transfer çalışmalarının sürdüğünü de söyleyen Başkan Sepil, bu konuda da şunları söyledi:



"Anlaştığımız futbolculardan Gençlerbirliği'nden Selçuk Şahin imza atıp kampa katılacak. Bastia'dan Axel Ngando İzmir'e geldi. Sağlık kontrolünden sonra o da imzalayacak. Sezonu diğer takımlardan geç bitirdiğimiz için transfere geç başladık. Her mevki için arayışımız var. Anlaştığımız 4-5 isim yarından itibaren takıma katılacak. Avusturya kampına kadar kadroyu büyük oranda tamamlamak istiyoruz."