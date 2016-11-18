Kadro dışı bırakılan 5 Bucaspor'lu affedildi

Spor Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta pazar günü ağırlayacağı Nazilli Belediyespor'u yenerek 2 haftalık galibiyet hasretine son vermek isteyen Bucaspor'da kadro dışı bırakılan 5 futbolcu affedildi

Kadro şişkinliği ve performansları yüzünden altyapıya gönderilen Onur Yılmaz, Alparslan Emre Çapar, Samet Acar, Civar Çetin ve Furkan Yıldırım, yaklaşık 1 ay sonra A takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Fatih Uygun'un zorlu maratonda şans vermeyi düşündüğü 5 futbolcunun Nazilli Belediyespor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmeyeceği, sonraki haftalarda değerlendirileceği bildirildi.



Öte yandan performansları yeterli bulunmayan Emre Toraman, Emin Aladağ ve Onur Alkan'a sert uyarılarda bulunan yönetim, U17 takımından orta saha oyuncusu Atakan Kesgin ile profesyonel sözleşme imzaladı. Altyapıda sergilediği futbolla U17 Milli Takımı'na da seçilen Atakan'ın A takımla antrenmanlara çıkacağı bildirildi.



Teknik direktör Uygun, Nazilli Belediyespor maçında çok farklı bir görüntü ortaya koyacaklarını belirtti, "Bu maç bizim özgüvenimizin geri gelmesi adına çok önemli. Oyuncularımın kalitesinden şüphem yok. Taraftarımızın desteği ile kara bulutları dağıtacağız" cümlelerini kullandı.