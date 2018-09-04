Kamerunlu Song'un yeğeni "İzmirli Zehra"

Liverpool, Galatasaray ve Trabzonspor formalarıyla bir dönem yeşil sahalara damgasını vuran ünlü futbolcu Rigobert Song’un yeğeni Yasemin Zehra Börekçi, Türkiye atletizm pistlerinde fırtına gibi esiyor. Kamerunlu anne ve Türk babadan dünyaya gelen 16 yaşındaki atlet, İzmir Büyükşehir Belediyesi formasıyla başarıdan başarıya koşuyor

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı dünyaca ünlü futbolcu Rigobert Song’un yeğeni Yasemin Zehra Börekçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi formasıyla atletizm pistlerinde rüzgar gibi esiyor. Annesi Kamerunlu, babası Türk olan Yasemin Zehra, tam anlamıyla sporcu bir ailenin genetiğini taşıyor. Annesinin Kamerun'da çok başarılı bir yüksek atlamacı, dayısının ise Galatasaray’da “aslan sevinci” hareketini yaratan Song olduğunu vurgulayan Yasemin Zehra Börekçi, “Genlerimden gelen güçle, başarılı bir sporcu olmak için çalışıyorum” dedi.

2017 yılında İzmir Büyükşehir Belediyespor bünyesine katılan başarılı atlet Yasemin Zehra Börekçi, 400 metre yarışlarında madalyaları birer birer toplamaya başladı. Sporla jimnastik sayesinde tanışan İzmir doğumlu 16 yaşındaki atlet, yaşadığı sakatlığın ardından atletizme yöneldi. İzmir Büyükşehir Belediyespor’un lisanslı atleti olan genç sporcunun antrenörü Julide Öğünç, Yasemin’in pistlerde koşması için 4 yıl mücadele verdiğini dile getirdi.

Cimnastikte de madalyaları var

Yasemin'in cimnastik antrenörünü yakından tanıdığını belirten Julide Öğünç, "2014 yılından bu yana kendisini yakından takip ediyordum. Genetik faktörleri ve fiziğini görünce onun kesinlikle uluslararası bir atlet olacağına kanaat getirdim. Annesinin yüksek atlamacı, dayısının eski futbolcu Rigobert Song olduğunu duyunca bu öngörülerim daha da kuvvetlendi" diye konuştu.

İlk zamanlarda Yasemin'in atletizme soğuk baktığını söyleyen Öğünç, "Cimnastikte Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) seçilmiş, dalında alınmadık madalya bırakmamış bir isimdi. 3 yıl boyunca gözüm onun üzerindeydi. 13 Eylül 2017’de annesi telefon açtı ve Yasemin’in belinde skoloz (omirilikte yamukluk) çıktığını söyledi. Yaşı büyüdükçe ve fiziği geliştikçe, minyon yapı isteyen cimnastiğin ona göre olmadığı anlaşılmıştı. Annesi, 'Yasemin seninle antrenmanlara çıkmak istiyor' dediğinde sevinçten çığlıklar attım. Hemen İzmir Büyükşehir Belediyespor adına kendisine lisans çıkarttık" dedi.

Henüz 4 aylık atletken, İstanbul Turkcell U-18 Türkiye Şampiyonası’nda 400 metrede yarıştıklarını dile getiren Öğünç şunları kaydetti:

“Yasemin kısa bir sürede olimpiyat barajını geçti. Ardından U18 Türkiye Şampiyonası’da 400 metrede Türkiye Şampiyonu oldu. 10 Şubat’ta ise Bulgaristan’daki U20 Balkan Salon Şampiyonası’nda 4x400’de takım olarak 3.56.44'lük derece ile gençler salon rekorunu kırdı. Ferdi olarak bir çok derece elde etti."

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un atletizm antrenörü Öğünç, "Yasemin'in Türkiye’nin en gözde atletlerinden biri olacağına inanıyorum. 2024 olimpiyatlarına giderek ülkemizi gururlandırmak en büyük amacımız” diye konuştu.

Ailem sayesinde başardım

Ailesinin spor yapması konusunda kendisine büyük destek verdiğini ifade eden 2002 doğumlu atlet Yasemin Börekçi ise şunları söyledi:

“Annem her akşam nerede antrenman yapıyorsam gelip alıyor. Benim en büyük destekçim ailem. Önce cimnastikle spora başladım. Şimdi ise atletizmdeyim. Eğitimime Saint Joseph Lisesi’nde devam ediyorum. Annem ve babam, Kamerun’da tanışıp 2001 yılında Türkiye’ye gelmişler. Annem Kamerunlu, babam Türk. Annem memleketinde başarılı bir yüksek atlamacıydı ama ailesel nedenlerden dolayı devam edemedi. O sebepten benim başarılı bir sporcu olmamı arzuluyor. Onu gururlandırmayı çok istiyorum.”

Allyson Felix’i örnek alıyor

Amerikalı atlet Allyson Felix’i örnek aldığını ifade eden genç sporcu, “Fizik ve stil olarak da beni ona benzetiyorlar. Kazandığı madalyalar dışında sporcu duruşu ve örnek kişiliğiyle diğer atletlerden ayrılan bir isim” dedi. Hedefinin önce Avrupa Şampiyonası’na katılmak olduğunu dile getiren Yasemin, “Olimpiyatlara katılmak ise her sporcunun olduğu gibi benim de en büyük hayalim. Ülkemi temsil etmek ve ailemi, antrenörlerimi ve Türk halkını gururlandırmak amacındayım” ifadelerini kullandı.