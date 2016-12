Karşıyaka: 1 - Menemen Belediyespor: 2

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki İzmir derbisinde Karşıyaka, bir penaltı kaçırıp öne geçtiği maçta Menemen Belediyespor'a mağlup oldu: 1-2

Erkan Kart-Atatürk Stadı'ndaki maçta Can'ın ayağından 33. dakikada bir penaltıdan yararlanamayan Karşıyaka, 68'inci dakikada Cenk'le skoru 1-0 yaptı. Karşılaşmanın genelinde rakibine göre daha istekli ve üstün bir oyun sergileyen Menemen Belediyespor, son 10 dakikada 2 gol atmayı başardı. 81'inci dakikada Ahmet Arı ve 90. Dakikada Mustafa'nın golleri konuk ekibe 3 puanı getirdi. Karşıyakalı futbolcular, Menemen'in ikinci golünden önce yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırmasına ragmen maçın hakemi oyunu devam ettirdi ve konuk ekip golü bulunca Karşıyakalı futbolcular ve yedek kulübesi çılgına döndü. Her iki takımın kaleciler maç boyunca yaptığı başarılı kurtarışlarla alkış alırken, maç sonrası hakemler sahadan polis kordonunda terk etti. Maçın bitiş düdüğüyle taraftarlar, sahaya yabancı madde yağdırdı. Bu esnada sahaya atlayan 2 taraftarı güvenlik güçleri engelledi. Bu skorla Menemen Belediyespor, ligde ilk devreyi 34 puanla 3'üncü sırada, Karşıyaka ise 29 puanla 4'üncü sırada tamamlmış oldu.



Maç Dakikaları:

9. Dakikada Karşıyaka tehlike yakaladı. Okan'ın ceza sahasına girmeden yerden sert şutu kaleci Amir'de kaldı.

22. Dakikada Karşıyaka'da Fatih'in sağ çaprazdan orta şut karışımı vuruşunda top ceza sahasında Can'ın önünde kaldı. Can'ın sert şutunu kaleci Amir uzanarak köşeden çıkardı.

26. Dakikada Menemen Belediyespor gole yaklaştı. Abdullah'ın soldan ortasını Gökhan, Murat'ın önüne çıkardı. Murat'ın ceza alanında karşı karşıya şutunu kaleci Erhan yatarak kurtardı.

32. Dakikada Karşıyaka penaltı kazandı. Ceza sahasındaki karambolde top Gökhan Ünal'ın eline çarpınca Hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Karşıyaka'nın en golcü futbolcusu Can'ın 33'üncü dakikada kullandığı penaltıyı Amir köşeden kornere çeldi.

44. Dakikada ev sahibinde Can'ın ara pasıyla sağ çaprazda buluşan Ali Say'ın gelişine şutunda Amir bir kez daha kurtardı, yan direğe de çarpan top kornere çıktı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

50. Dakikada Can'ın yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutunu Amir çataldan kornere çeldi.

57. Dakikada gelişen Menemen Belediyespor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Abdullah'ın şutu defansta Anıl'a da çarpıp kaleye yöneldi. Erhan topu son anda kornere çeldi.

68. Dakikada Karşıyaka öne geçti. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Ali Say'ın şutunu Amir kornere çeldi. Okan sağ kanattan korneri kullandı, Cenk arka direk dibinde topu filelere gönderdi: 1-0.

81. Dakikada skor eşitlendi. Abdullah'ın soldan ortasında oyuna henüz 2 dakika önce giren Ahmet Arı kafayla topu Karşıyaka filelerine gönderdi: 1-1.

90. Dakikada Menemen Belediyespor öne geçti. Ertuğrul'un ceza sahası sağ çaprazında sıfıra kadar inerek yaptığı orta kale önündeki karambolden dönüp yine aynı futbolcunun önünde kaldı. Yardımcı Hakem Kadir Kantekin bu esnada ofsayt bayrağını kaldırdı. Karşıyakalı futbolcular ofsayt gerekçesiyle bir an duraksadı ancak hakem Erkan Özdamar, oyunu devam ettirince Menemen Belediyesporlu Mustafa Şen, Ertuğrul'un çıkardığı topu bomboş kaleye yolladı. Bu esnada hakem Özdamar golü verip santrayı gösterirken yardımcı hakem de santra çizgisine koştu. Yeşil kırmızılı futbolcular ile teknik heyetin dakikalarca itirazı gol kararını değiştirmeyince maçı 2-1 konuk ekip Menemen Belediyespor kazandı.



Stat: İzmir Atatürk



Hakemler: Erkan Özdamar, Kadir Kantekin, Cengizhan Öztürk



Karşıyaka: Erhan, Cenk, Mustafa, Muhammet Fatih (Dk. 80 Abdulhamit), Ali, Can, Tayfun, Metin, Okan (Dk. 70 Mahmut), Tugay, Anıl



Menemen Belediyespor: Amir, Mehmet Tayfun (Dk. 78 Ahmet), Veli, Efe, Mert Hakan, Yasin, Murat, Erman (Dk. 58 Mustafa), Ertuğrul, Abdullah, Gökhan (Dk. 67 Tayfur Emre)



Goller: Dk. 68 Cenk (Karşıyaka), Dk. 81 Ahmet, Dk. 90 Mustafa (Menemen Belediyespor)



Sarı kartlar: Dk. 18 Mustafa Aşan, Dk. 40 Tayfun Pektürk, Dk. 45 Muhammet Fatih, Dk. 90+2 Abdulhamit (Karşıyaka), Dk. 48 Mehmet Tayfun, Dk. 83 Mustafa (Menemen Belediyespor)