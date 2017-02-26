Karşıyaka 5. sıraya yükseldi

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka, Kırklarelispor'u 2-1 mağlup etti. Ligde evinde son olarak 4 Aralık'ta Etimesgut Belediyespor'u yenen, 4 maç aradan sonra İzmir'de galibiyetle tanışan yeşil kırmızılılar, bu skorla 40 puanla beşinci sıraya yükseldi. Kırklarelispor ise 20 puanda kaldı.

Erkan Kart - 13. Dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sedat'ın ceza sahası dışından ser şutu üst direkten dönüp kale önünde sekti. Kaleye doğru yönelen topu kaleci Erhan son anda uzanıp dışarı attı. 25. Dakikada Karşıyaka penaltıdan öne geçti. Kırklarelispor ceza sahası içinde Sedat'ın Metin'i düşürmesine Hakem Eser Birinci tereddütsüz penaltı çaldı. Atışı kullanan Can topu filelere gönderdi: 1-0. 36. Dakikada Karşıyaka'da Tayfun'un yaklaşık 25 metre mesafeden kullandığı serbest vuruşu kaleci Ozan son anda uzanıp kornere çeldi. 48. Dakikada Karşıyakalı Ali Say sağ kanattan kesti, ceza alanında Can topun üzerinden atladı, Tayfun gelişine şutu üstten auta çıktı. 59. Dakikada Kırklarelispor'dan Sedat'ın yakın mesafeden şutunda Erhan mutlak gole engel oldu. 68. Dakikada Karşıyaka etkili geldi. Ali Say'ın sağdan ortasına Ali Kemal gelişine voleyi çaktı, top üstten dışarı çıktı.

78. Dakikada fark 2'ye çıktı. Ali Kemal sol kanattan hareketlenip ceza sahasına girer girmez topu Ali Say'ın önüne çıkardı. Ali Say gelişine dokunup kaleci Ozan'ı mağlup etti: 2-0. 90+1. Dakikada konuk takım penaltı kazandı. Ceza sahasında Cenk'in eline çarpan top sonrası Hakem Eser Birinci maçta ikinci kez beyaz noktayı gösterdi. Atışı Şahinali gole çevirdi: 2-1.

90+3. Dakikada oyuna henüz 83'üncü dakikada dahil olan Karşıyaka'da Mahmut, Oğuzhan'a sert bir faul yapınca ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Karşıyaka puanını 40 yaptı.



STAT: Atatürk

HAKEMLER: Eser Birinci, Çağlar Mehmet Uludağ, Muhammed Sait Emre Alagöz

KARŞIYAKA: Erhan, Tugay, Cenk, Metin, Onur, Arif, Mustafa Aşan , Ali Say, Okan (Dk.83 Mahmut), Tayfun (Dk.65 Ali Kemal, Can) (Dk.79 Hakan)

KIRKLARELİSPOR: Ozan, Enis, Osman, Gurur, Bahadır, Mustafa (Dk.46 Nazif), Şahinali, Soner, Özkan (Dk. 76 Oğuzhan), Sedat, Mert Sinan (Dk.55 Barış )

GOLLER: Dk.25 (penaltı) Can, Dk.78 Ali Say (Karşıyaka), Dk. 90+1 (penaltı) Şahinali (Kırklarelispor)

KIRMIZI KART: Dk.90+3 Mahmut (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Onur, Tugay, Mahmut (Karşıyaka), Ozan, Mustafa, Gurur, Şahinali (Kırklarelispor)

