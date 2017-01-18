Karşıyaka Behram ile sözleşme yeniledi

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer yasaklısı Karşıyaka'da kaleci Behram, tek taraflı fesih hakkı kazanıp sözleşmesini feshetti, aynı gün içinde mukavele yeniledi

Tecrübeli file bekçisi geçtiğimiz aralık ayında, bu sezonki kontratından doğan 18 bin TL peşinat alacağı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla kulübe ihtarname gönderdi. TFF'ye başvuran diğer futbolculara, taraftarların başlattığı bilet kampanyasından toplanan paralarla ödeme yapan yönetim, 35 yaşındaki file bekçisine para vermedi. Yönetim, aralık ayı sonunda Behram dahil tüm futbolculara kasım ayında yaşanan antrenman boykotu nedeniyle para cezası kesti. Cezalarla tecrübeli kalecinin peşinat alacağının sıfırlanacağı öngörüldü.



Ancak ceza tebligatı eline ulaşmayan Behram, 5 Ocak'ta fesih hakkı kazanıp boşa çıktı. Bu sezon Erhan'ın arkasında yedek kalmasına rağmen, teknik heyetin hazır durumda başka kaleci olmadığı için takımda kalmasını istediği Behram'la apar topar yeniden masaya oturan yönetim, 13 Ocak'ta fesih olan sözleşmeyi aynı gün yeniledi. Deneyimli kalecinin 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında kulüple yaptığı sözleşmelerden de yaklaşık 300 bin TL alacağı olduğu öğrenildi. Bu arada Karşıyaka, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor'un sahası suni çim olduğu için antrenmanını sentetik zeminli Çiğli Belediyesi Atatürk Stadı'nda yaptı. Tayfun ve Arif'in cezalarının bittiği yeşil kırmızılılarda Ali Say ve Ali Kemal cezalı.

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