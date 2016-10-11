4 MAÇTA KURAL HATASI OLMUŞTU



Haber Kaynağı: DHA

İddiaya göre, kamera görüntülerinde hakem Bayraklı, 57'nci dakikada Karşıyakalı futbolculardan 6 sırt numaralı Arif'in rakibine yaptığı faul pozisyonunda önce avantaj kuralını işletip oyunu devam ettiriyor, ardından oyun durunca Arif'e sarı kartını çıkarıyor. Bu esnada 4'üncü hakem Nuri Karahançer de saha kenarından Bayraklı'ya yardım etmek için 2 defa, "6 Numara" diye seslenip parmaklarıyla da forma numarası olan 6 sayısını gösteriyor.Arif'in sarı kart aldığı esnada, 66 sırt numaralı Okan da hakemin kart çıkardığı yönün aksi istikametinde ve pozisyonun tamamen dışında açıkça görülüyor. İkinci kamera görüntüsünde ise hakem Celal Bayraklı, daha önce sarı kartı bulunmayan Okan'ın 68'inci dakikada rakibini düşürmesi üzerine önce ikinci sarı kartını gösteriyor, ardından kırmızı kartını çıkarıp oyun dışı bırakıyor. İtirazları sonucu değiştirmeyen Okan, sahadan çıkıyor.Tüm bu görüntülere rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde Arif'e 57'nci dakikada çıkan sarı kart, maçın kayıtlarında yer almıyor. Okan ise 68'inci dakikada 2'nci sarı karttan oyundan atılmış olarak görünüyor.Futbolda benzer olayların daha önce de yaşandığını belirten Başkan Mutlu Altuğ, bu konuda şunları söyledi:"Her şey açık seçik ortada. Görüntüde sarı kart Arif'e çıkmasına rağmen TFF'deki maç sayfasında bu kartın görünmemesi haklılığımızı belgeliyor. Burada dördüncü hakem ve gözlemcinin raporları büyük önem taşıyacak. Hakem de doğruları saklamamalı. Bu olay sadece hakem hatası olarak geçiştirilemez."Futbol tarihimizde daha önce 4 maç kural hatası nedeniyle tekrar edildi. 1994-95 sezonunda Gaziantepspor-Denizlispor, 2003-2004'te Fenerbahçe-Çaykur Rizespor, 2004-2005'te Beşiktaş-Gençlerbirliği, 2013-2014'te ise Kasımpaşa-Beşiktaş maçları hakemlerin kural hatası yüzünden yeniden oynandı.