Karşıyaka bu sezon 10 kırmızı kart gördü

Spor Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta lider Gümüşhanespor'u 3-0 mağlup ederek liderlikten indirdikten pazar günü düşme hattındaki Tokatspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Karşıyaka, kırmızı kart kabusundan kurtulamadı

Karşıyaka bu sezon 10 kırmızı kart gördü

Yeşil kırmızılı ekipte henüz 4 hafta önce, Kırklarelispor randevusunda kırmızı kartla oyundan atılan Mahmut, Tokatspor deplasmanında 44'üncü dakikada rakibine dirsek attığı gerekçesiyle direkt kırmızıyla cezalandırıldı. Karşıyaka'nın bu sezon gördüğü kırmızı kart sayısı da 10'a çıktı.

Karşıyaka, kırmızı kartlar nedeniyle eksik kaldığı maçlarda Bugsaşspor ve ilk yarıda Hatayspor'la golsüz berabere kalıp Aydınspor 1923'e 4-3, Ankaragücü'ne 2-0, ikinci yarıda Hatayspor'a 3-0, Tokatspor'a ise 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Karşıyaka, 10 kişi tamamladığı müsabakalarda yalnızca 1461 Trabzon'u 1-0, Kırklarelispor'u 2-1 mağlup edebildi.

Grubunda 44 puanla yeniden 6'ncı basamağa gerileyen Karşıyaka, pazar günü 5'inci sırada olan 45 puanlı Niğde Belediyespor'u sezonun en kritik randevularından birinde ağırlayacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #spor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.