İlk defa 2013-14'ün devre arasında geldiği yeşil kırmızılılılarda yarım sezonda 5 gol kaydeden Can, takıma büyük katkı yaptı. 2014-15'te dalak büyümesi nedeniyle sağlık sorunları yaşayana kadar 8 golle kadronun en skorer ismi olan tecrübeli forvet, geçen sezon başında kadroda düşünülmeyince 2'nci Lig ekibi Sarıyer'in yolunu tuttu.Sarıyer'de ilk yarıda 6 gol kaydettikten sonra devre arasında Karşıyaka'ya dönen 29 yaşındaki Can Erdem, 2'nci yarıda geçmiş performanslarını mumla aradı.Karşıyaka formasıyla geçen sezon 2'nci yarıda 14 maçta 2 gol atabilen Can, çoğu maçta eleştirilip ıslıklandı. Transfer yasağının kalkmaması üzerine takımda kalan forvet oyuncusu, yeni sezonda ise 5 maçta ağları 3 kez sarstı. Toplam 6 gol atan yeşil kırmızılıların skor yükünü çeken futbolcu, kazanılan 10 puandan 7'sine direkt katkı yaptı.Karşıyaka'da sosyal medyada örgütlenmeye başlayan bir grup taraftar, CHP Genel Başkanı olan İzmir 2'ncüi Bölge Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8 Ekim Cumartesi günü ilçeye yapacağı ziyarette stat protestosu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Taraftarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, Gençlik Spor Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi tarafından Yalı'ya yapılacak 15 bin kapasiteli yeni stat konusunda Ankara'da açtığı davayı geri çekmesini istiyor. İzmir'de bir dizi etkinlik ve açılışta bulunacak Kemal Kılıçdaroğlu, Bornova Doğanlar'da Bornova Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni stadyumda da incelemelerde bulunacak.